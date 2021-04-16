ERROR成員之一的193（郭嘉駿），日前單挑大台高層曾志偉的言論，引來不少迴響，其敢言不單被指是「娛樂圈清泉」，連帶人氣急升，5日內其IG的followers由7.5萬急升一倍達15.4萬（截至今日下午5點），直逼姜濤的18.3萬，成為近日人氣王。

今年31歲的193，2018年參加第一輯的《全民造星》入行，雖然他當時在40強止步，及後與肥仔（梁業）、保錡（吳保錡）及阿Dee（何啟華）組成ERROR，其搞笑、率直的性格，令他漸漸獲觀眾及網民接受。

近日大台高層換人兼改革，過去的周日更以綜藝節目與ViuTV對撼，不過新任大台高層的曾志偉卻開口寸ViuTV得4點收視，而193在回應此事時，直指大台觀眾年齡層年紀大及暗諷大台收視只計幾百部電視機。其言論引起不少迴響，在《造星》教過193、之後返大台做《勁歌》主持的郭偉亮（Eric Kwok）力撐曾志偉，但觀眾和網民都大讚193敢言、講真話，他更被封為「娛樂圈清泉」，連帶ERROR剛成立初期，193在《肥仔大冒險》短片中踩入TVB電視城的片段也翻hit。

最明顯就是短短數日內，193的IG followers由原本的7.5萬，激增至15.4萬，升幅超過一倍，人氣更直逼人氣王MIRROR成員姜濤，更已超越了MIRROR其餘兩位成員呂爵安（Edan）的14.7萬和盧瀚霆（Anson Lo）的15萬。在討論區有網民開post指「193可唔可以成功帶起ERROR？」，更有網民指大台仍在捧「三哥」（苗僑偉）時，口直心快的金句王193已被網民升格為「三爺」，就連193代言的啤酒廣告，都即刻出post稱他「三爺」。

不過「人怕出名豬怕肥」，193突然爆紅，連他的感情事都被翻出，有網民出post指他入行前有女朋友，但他入行後變了心飛了女友，不過有網民就幫193，指未經證實不應去推斷別人的分手原因。而上月就有報道指193與曾參加《辣火頭》的陳海寧疑秘密拍拖，不過兩人未有回應戀情。

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