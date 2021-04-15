無綫近年欠缺成功上位的年輕小生花旦，較後生的藝員只屬二、三線中堅位置，而日前無綫大股東黎瑞剛便批評公司嚴重老化，包括團隊、節目及形象等，下令即時改革。近日即有消息指無綫會力捧「千禧五虎」，包括朱敏瀚、余德丞、丁子朗、羅天宇及周嘉洛，更揚言要力撼ViuTV的MIRROR，但網民聽到「千禧五虎」名字已嘲又out又無創意，加上五虎平均年齡近30，相較Mirror年輕新勢力，可謂毫無殺傷力。

無綫不但綜藝節目被ViuTV狙擊，甚至連劇集的成績也慘不忍睹，今年至目前的兩線劇未有一套跨平台平均收視（即翡翠台、網上串流七天追看及街外媒體）超過25點（約164萬觀眾收看），如早前播出的《陀槍師姐2021》，全劇最終平均收視只有22.8點（約150萬觀眾收看），而上周播完的《大步走》更加慘情，整套劇平均收視只得18.8點（約121萬觀眾收看），難怪大股東黎瑞剛早前發火開腔要無綫立即進行改革救亡，其中更批評節目嚴重老化，被年輕觀眾唾棄。

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網民嘲：千禧都過咗21年

近年無綫大鬧小生花旦荒，當中更欠缺可以孭飛的年輕男藝員吸納年輕觀眾，難怪最近有傳他們將力捧朱敏瀚、余德丞、丁子朗、羅天宇及周嘉洛成為千禧五虎，更有意用他們來力撼ViuTV人氣組合MIRROR。查看現時無綫晚上黃金時段劇集男主角的確相當「老化」，8時半的《愛美麗狂想曲》男角陳豪及蕭正楠已分別49歲及44歲，而9時半檔今個星期才首播的《伙記辦大事》更請來60歲的歐陽震華及52歲的馬德鐘助陣救亡。相反ViuTV九時半播出的《無限斜棟有限公司》的男主角陳卓賢（Ian）及黃定謙，分別只得27歲及25歲，年齡相差一大截。

不少網民皆不睇好千禧五虎，首先很多人彈今時今日仍叫五虎無創意又相當之out：「千禧年都過咗21年，好啱過時大台嘅形象」、「好老土……個名已經表示呢班人冇進步。」此外，網友亦指出五人加起來的人氣都不及一個「我最喜愛的男歌手」姜濤，有人更謂：「連ERROR佢哋都贏唔到，仲MIRROR」、「紙老虎就有佢份」。而MIRROR最高人氣的五子包括姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer），全部不超過30歲，姜濤更是當中年紀最輕只有21歲。相反千禧五虎中達「3」字頭的有33歲羅天宇及31歲的余德丞，最細年紀的丁子朗則23歲，而且五人出道都有一段日子，均未有讓人難忘的表現，突圍不易。

朱敏瀚：呢個名係畀面叫

千禧五虎之一的朱敏瀚昨日在將軍澳出席活動時謂：「呢個名係畀面叫，公司冇正式同我講，但嚟緊係陸續有好多工作在身。」無綫最近便開了新節目《Super Five》讓他充當一日打工仔，問到會否怕與舊五虎有比較而感壓力？他表示：「冇得比較，舊五虎我都好鍾意。總之一係唔好接，接咗就盡力做好佢。」他自言最欣賞的舊五虎是劉德華。另外，MIRROR前晚在九龍灣為ViuTV的「CHILL CLUB推介榜年度推介20/21」綵排，他們角逐多個獎項，隊長楊樂文（Lokman）笑說：「呢個就係我哋嘅力量，人多好辦事，蟻多摟死象。」成員中亦分別角逐個人獎項，姜濤和Ian表示以平常心看待，認為得到團隊獎更為重要。