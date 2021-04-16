許志安自2019年4月16日被爆「安心偷食」事件，許志安承認起色心，又指「我係一個壞咗嘅人」，在幕前銷聲匿迹近2年，撞正安心偷食兩周年正日，他赴台灣重新出發，「在哪一天跌倒，就在哪一天企起來」，台灣《蘋果新聞網》獨家直擊許志安下午抵達桃園機場，準備投入台劇《接招吧！製作人》拍攝。

53歲的許志安今午搭飛機抵達台灣，在工作人員陪同下步出機場禁區，雖然戴着藍色cap帽及口罩，看起來精神不錯。許志安親切地接受訪問，有問必答，他稱這次到台灣停留約一個月，在防疫隔離期14日將背劇本及做運動，問及太太鄭秀文會否來台探班，他表示太太不會過來。

許志安為了復出，用逾1個月努力積極健身跑步，在劇中飾演「香港歌手」更會唱主題曲。《接招吧！製作人》是楊祐寧首度擔任監製並主演，由《用九柑仔店》導演高炳權執導，故事主要講千禧年華語流行音樂界，楊祐寧演唱片製作人，影集共計12集，每集有不同的主角登場，除了先前已知參演的9m88、馬念先和陳昊森等；許志安也是其中1集的主角，他是來自香港的歌手。

兩年前的今日，許志安及黃心穎打碎「香港最後一個童話」，男主角是有婦之夫許志安，女主角是跟馬國明熱戀中的黃心穎，兩人竟然背另一半搞「安心偷食」，事後許志安舉行記者會公開道歉，隨後宣佈取消2019年9月紅館個唱，用時間與太太鄭秀文（ Sammi）修補撕裂，許志安近年均有戴上婚戒時刻警惕自己，而早前黃心穎亦被爆與泥鯭着情侶tee拍拖放狗。

此外，許志安今日出發到台灣所選用的背囊，其實在他於2019年8月與Sammi赴英國修補安心裂痕時亦曾孭過。黑色背囊來自Undercover的2017年春夏系列，背後有代表腦電波的白色線條及PUNK FLOYD字樣，原價3,000多港元。（資料圖片）

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