男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）在去年年底被爆戀上墨西哥混血索模盧慧敏（Amy），兩人訂情之作《無限斜棟有限公司》已經播出，這對小情人近日「攞正牌」拍住拖做宣傳。兩人早前與同劇主要拍檔黃定謙在九龍灣接受《蘋果》訪問，雖然當日「三人行」，但依然不難感受到這對小情人戀得火熱，經常見到兩人眉來眼去，旁人亦似乎習以為常，習慣了兩人的相處模式。

《無限》播出一個星期多，每集片尾都有爆笑花絮，當中Ian與Amy的蝦碌鏡頭背後，總是有種甜絲絲的感覺。根據黃定謙在訪問時的說法，3人在拍攝初期已經「玩得好埋」，3人之間的行為亦變得「好兄弟」，他說：「大家拍呢套劇都好辛苦，每日捱更抵夜，可能係18、19個鐘，有時我都會叫Ian幫我按兩下，又會叫Amy幫我按。」然後3人相視而笑，情況就如每集後的花絮一樣。黃定謙說當時不知道兩人拍拖：「我本身都唔係好覺，直至佢哋同我講，我都好戥佢哋開心。我就好似一個爸爸咁。」不過這位「爸爸」，今年只有25歲，比起Ian與Amy，還要年輕兩年。

戀情曝光後，外間頗接受這對「歌手與模特兒」情侶組合，Ian說：「呢樣真係要多謝大家，好正面咁支持同祝福，我哋開心，大家都會好開心，真係好感動。不過最初都冇諗話會有啲乜嘢特別影響，我本身嘅諗法覺得自己都有咁上下年紀，拍拖都係好正常嘅事，最緊要係唔會影響到工作，事實上我哋都想大家知道，我哋一直對工作好認真，唔會因掛住拍拖而影響工作，我諗呢啲大家都會支持。」

本身Ian是MIRROR成員之一，甫出道已經吸引了不少「鏡粉」，Amy今次成功「私有化」Ian，會否感到大壓力？她笑說：「唔會喎，反而係戥佢開心，我哋啱啱拍劇嘅時候，有好多fans嚟探班，佢哋個個拎好多嘢嚟支持，嗰陣我哋仲係朋友，但都覺得佢哋好好，我哋都有份受惠。覺得做得咁辛苦，有人支持一定開心，直到後期有所發展，我哋要再努力啲，要將自己變得更加好，希望唔會負大家對我哋嘅祝福。」

當日戀情尚未正式公開，Ian被爆暗撻「爆粗港姐」陳曉華，接着再傳他私有化Amy和同劇拍檔余潔滢，加上與ViuTV一姐陳俞希及蘇皓兒都傳緋聞，結果他被封為新一代女神收割機，直到2020年的最後一日，真命女友Amy正式曝光，總算為事件劃上句號，問到Amy當時有否戥男友肉痛？ 她說：「槍打出頭鳥，拍劇嗰陣已經建立咗好大嘅默契，唔會話係要收收埋埋，私私縮縮，又或者要誇大嚟講，變咗可以好坦承去分享自己嘅感受，就算係好同唔好，亦會一齊面對問題。」

雖然得到女友支持，不過Ian坦言事件對他來說，的確是一個考驗：「坦白講都會唔開心，好彩係有朋友陪伴，細個嗰陣，開心同唔開心都好，我都唔會同朋友分享，甚至連屋企人都唔會，經歷咗呢件事，同佢哋建立咗深厚嘅感情，好多嘢講咗出嚟係會好舒服，我都明白呢啲嘢係無可避免，入行前都已經預計過，做得幕前都會有批評，呢啲要自己消化吓。」他還說：「我哋大家之間係好坦白，好多時候會互相講吓自己嘅感受，唔會有嘢係收喺心底而會好難受，同埋我哋有溝通，大家都會舒服咗。」

擔正做主角的《無限》經已播出，外間視為對撼TVB的其中一個「武器」，披甲上陣的Ian並未有因此而感到壓力：「壓力係嚟自自己，心態係想拍啲嘢得到大家嘅認同，可能大家見到我哋3個新人去擔正呢套劇，唔知我哋係得唔得，面對呢啲質疑，我哋想更加拍好啲，尤其呢套劇有咁多前輩加持，唔知可唔可以將自己最好嘅一面畀大家睇，得到大家嘅認同。」他更直言自己未有偶像包袱：「喺台上嘅Ian唔會做嘅嘢，喺套劇入面做晒，我冇理本身係咪歌手，總之一埋位就完全投入角色，希望多啲人可以睇到，喺台上同做戲嘅Ian係唔同。」他還說：「我冇擔心（戀情）會成為焦點，Amy嘅演技OK，一定會留意佢，向好嗰方面諗，只要係大家多咗留意套劇，我都會覺得好開心！」

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