籽想旅行今周挑選四大復古活動，大家可穿上古着風格衣服打卡，又可重遊皇都戲院玩懷舊風。計劃領養貓咪的你要注意，周日是香港拯救貓狗協會舉辦的領養日，給牠們一家溫暖的家吧。英國買樓信用評分網站自己check、香港製造的特製沙嗲醬、兩大專家教你點做體檢先最啱.....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 四大復古風打卡購物熱點 重回50年代皇都戲院表演舞台｜籽想旅行推介

現在不少人鍾愛懷舊風，我們特意挑選了四大復古活動，讓大家可以穿上古着風格的衣服打卡，拍下最型格的懷舊靚相。其中最能代表香港的莫過於重遊皇都戲院，走進璇宮戲院的表演舞台，懷緬50年代本地戲院風光。除此之外，懷舊風又豈會局限於本地。各位可以走進深水埗逛地攤市集，感受地攤檔擺賣外，更可找到中古日本舊物，一舉兩得！立即約定朋友，準備好過一個舊日時光的周末吧！

周末好去處｜四大懷舊好去處 回顧皇都戲院收藏 韓國大熱人生照相館打卡

#2 本周末領養日快訊 多隻貓貓等待一個家｜動物蘋台推介

貓咪憑其可愛的外表，親人友善的性格，多年來迷倒一眾人類。然而即使本港愛貓者眾，每年流浪街頭或遭人棄養的貓隻仍以千百計。當中有不少待領養的貓咪因年長、性格慢熱或傷殘等因由而無人問津。如果你喜歡貓咪，又有能力為牠們提供一個家，本周日（4月18日）由香港拯救貓狗協會舉辦的領養日就適合你了。有意領養貓咪的你，還不快點撳入內文記下活動資料！

領養動物｜4月周末領養日快訊 香港拯救貓狗協會17隻貓貓等待一個家

#3 英國買樓信用評分 自己網上Check｜全球樓行推介

如果想在英國借貸買樓，維持良好的個人信用評分（Credit score）十分重要，因為分數將影響銀行是否願意批出貸款。 英．移．故事Youtube Channel 介紹3個當地人用以測試信用評分的網站，分別為experian、credit karma和ClearScore，港人可先開辦英國銀行戶口，銀行就會將你的信貸記錄連結到以上網站。另外，港人亦可用個人名義申請水電煤或者寬頻服務，並用BNO登記做選民，均可增加個人信用評分。

英．移．故事Youtube Channel

#4 香港製造沙嗲醬 花生香撲鼻 微辣惹味 牛肉麵必備配搭｜三餸一湯推介

沙嗲牛肉麵人氣旺盛，慈雲山榮記的煲仔沙嗲牛肉麵日日爆場，叁拾士多的家用裝沙嗲牛肉麵銷量也相當好，他們的牛肉麵，指定要用香港60年老字號綿香沙嗲醬去製作。選用圓珠形的「珠生」花生，體積較小，較爽身香口。去衣後以300°C烘至金黃色，然後磨成醬，接着把蒜頭、葱頭去皮，磨成蓉再炸香。沙嗲膽以菜籽油作基底，加入大地魚粉、蝦米粉後煮成醬狀，再加入南薑粉、香料、魚露、糖、鹽添味。最後混和已攪散的花生醬、經爆香的乾葱、蒜頭，做出人人稱讚的沙嗲醬。廠家堅持每天本地新鮮製造，平均每月賣3至4噸，但堅持不於超市上架，只供貨給小店。綿香食品有限公司 / 香港柴灣安業街6-10號合明工廠大廈8字樓B室 / 2896 6431

美食的誕生｜沙嗲醬製作公開！香港製造60年 花生香撲鼻 微辣惹味 牛肉麵必備配搭 月賣4噸

#5 兩大專家拆解點做體檢先至啱｜健康蘋台推介

定期身體檢查，可以有助及早發現隱性疾病，作出適當治療，但如何選擇體檢計劃？是否越多檢查項目越好？選用最高階的檢查儀器就一定準確？今周健康蘋台推介健康Body Chat talk show節目，兩大專家與你一同分享點做體檢先至啱！

身體檢查｜醫生分享身體檢查方法及建議 拆解K Kwong補牙後點解唔敢照MRI磁力共振

#6 新片上映 孔劉朴寶劍合力谷新片票房｜蘋果娛樂推介

復活節假期前上映的電影已經看了？那麼，今個星期又有入戲院的理由了！事關由韓國兩位男神主演的新片《複製人徐福》剛於昨日（15日）上映。韓國首次有電影以複製人為題材，故事講垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受了國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。而是次電影投資金額，未計後期製作費已達160億韓圜（約1.1億港元）。

#7 數碼資產新浪潮 夏永康、周興哲NFT加密作品上架｜investMAN推介

數碼資產世界日新月異，NFT非同質化代幣（Non-Fungible Token）今年異軍突起。香港著名攝影師夏永康及華語歌手周興哲，同於4月11日在 NFT 交易平台「OpenSea 」 發佈全亞洲第一個共同創作NFT加密作品系列《CHAOS+ 》。周興哲從夏永康的《CHAOS》攝影集中選出五張相片，由本地視覺效果師製成1分鐘動態圖片，再由周興哲配上音樂，成為一個音樂故事。首先發佈第一件作品《＋E1》已經上架，至周三最高出價為7個 WETH 幣，相當於近1.7萬美元。

#8 日包千隻 尖沙嘴$48/8隻煎韭菜豬肉餃子 一咬爆汁｜飲食男女推介

尖沙嘴柯士甸路的「北京水餃店」，開業超過二十年，門面低調，餐廳地方小，只設五六張枱，不過一直有熟客支持，食家蔡瀾、梁家權、藝人葉德嫻等，多年前已經捧場。老闆張生張太，年輕時由北京來港，起初做過不同行業，後來創業開店，餃子的用料和做法都跟足家鄉風味，每天做近千隻餃子。韭菜豬肉餃子($48/8隻)，皮薄餡足，一咬下去便爆汁，肉汁豐富。羊肉大葱餡餅($22)是老闆娘的招牌菜，即叫即做，肉汁很熱很多。東坡肉擔擔麵($54)，東坡肉半肥瘦，味道濃郁，麵條彈牙爽口。家鄉炒飯($52)，賣相美觀，飯粒分明，味香而不鹹，好吃得停不了口。北京水餃店 / 尖沙嘴柯士甸路17號豐樂大廈地下1號舖 / 2368 3028 / 星期一至日 11:30am-11:30pm

食勻18區｜尖沙嘴正宗北京水餃店 自家製水餃＋餡餅 一咬爆汁 梁家權：咬開個窿加辣油食似升仙

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