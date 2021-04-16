堅守創刊精神

《9點半蘋果新聞報道》主播曾美華穿上白色「撐蘋果Tee」，正面印有「Truth is Power」字樣，背面則印上1995年《蘋果》創刊號社論全文，以表達一路走來，對於追求真相的決心從不變，延續創刊精神，亦期望香港人可以一起同行，以行動撐《蘋果》撐真相！立即選購

真相就是力量

《蘋果日報》從1995年創刊至今，見證了香港新聞自由26年間的大倒退 。或許你覺得香港媒體噤若寒蟬，新聞已經失去自由，但我們相信，香港人不願被悲觀所蒙蔽，而作為媒體的我們，會怕，但更不願被恐懼所威嚇。《蘋果》所堅持的這份創刊初心，需要面對不公絕不啞忍的你一起撐，因為我們深信「真相就是力量」。

「撐蘋果Tee系列」每款均有黑、白兩色選擇，另有兩款設計，包括傳統舊式電視中印有「No more lies」的設計，背面同樣印上創刊號社論；及另一款重現《蘋果》創刊電視廣告的經典「中箭」造型，《蘋果》望以三款特別版T-shirt，在這亂世跟大家打打氣。「撐蘋果Tee系列」現於「你的優惠」購物平台加推發售。立即選購

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！