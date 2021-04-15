男子組合MIRROR成員陳卓賢（Ian）在去年底被爆戀上墨西哥混血索模盧慧敏（Amy），兩人主演的ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》已播出，這對小情人近日「攞正牌」拍住拖做宣傳，他們異口同聲指不會因拍拖影響工作，Ian未公開戀情前緋聞滿天飛，他承認曾因被指「女神收割機」不開心，但亦令他發現分享內心感受的重要性，他與Amy互相扶持，從考驗中鞏固彼此的愛情。

陳卓賢、女友盧慧敏及《無限斜棟有限公司》同劇演員黃定謙，日前在九龍灣接受《蘋果》訪問，雖然當日「三人行」，但Ian和Amy這對小情人戀得火熱，經常眉來眼去，羨煞旁人。戀情曝光後，外間頗接受這對情侶組合，現年27歲的Ian感恩說：「多謝大家正面咁支持同祝福。」

一齊面對壓力

Ian是男子組合MIRROR成員之一，甫出道已吸引了不少鏡粉，問Amy私有化Ian會否感到壓力？她笑說：「唔會喎，反而戥佢開心，我哋啱啱拍劇時，好多fans嚟探班，佢哋個個拎好多嘢嚟支持，嗰陣我哋仲係朋友，但都覺得fans好好，我哋都有份受惠，做得咁辛苦有人支持一定開心，直到後期有所發展，我哋要再努力啲，將自己變得更好，唔會辜負大家嘅祝福。」

當日戀情未正式公開，Ian被爆暗撻「爆粗港姐」陳曉華，接着再傳他私有化Amy和同劇拍檔、余香凝胞妹余潔滢，加上與ViuTV一姐陳俞希及蘇皓兒傳緋聞，被封新一代女神收割機。直到2020年最後一天，真命女友Amy曝光才為緋聞畫上句號，問Amy當時可有戥男友不值？她說：「槍打出頭鳥，拍劇嗰陣已經建立好大默契，唔會收收埋埋，或者誇大嚟講，變咗可以坦誠分享自己嘅感受，無論好同唔好都一齊面對。」

明白難避緋聞

雖然獲女友支持，不過Ian坦言緋聞是個考驗：「坦白講係唔開心，好彩有朋友陪伴，細個嗰陣開心同唔開心都唔會同朋友分享，連屋企人都唔講，經歷呢件事，同佢哋建立咗深厚感情，好多嘢講咗出嚟會好舒服，我都明白呢啲嘢係無可避免，入行前都已經預計過，做得幕前都會有批評，要自己消化。」他還說：「我哋之間係好坦白，好多時候會互相講吓內心感受，有嘢收喺心底會好難受，所以我哋會溝通，大家都舒服咗。」

撰文：唐琛悠

攝影：陳弘