世界正在重啟了嗎？沒有了傳統的季度日程，新裝新系列的發佈變得更自由及驚喜。Celine前日以影片形式發佈2021秋冬系列，新裝騷如上季一樣在古堡取景，Hedi Slimane帶來70年代自由與華麗的千禧世代版本。Fendi在Kim Jones手上自然也更活躍，近日就以高訂基調發佈限量系列。

Hedi Slimane上季在古堡拍攝新裝短片，今次亦以同一手法處理，地點轉移到城堡Château de Vaux-le-Vicomte，前日發佈的新系列就像春夏系列的簡約版本，延續那份年輕自由、帶點grunge又帶點巴黎風尚的格調。引用法國詩人的句子去概括新裝的美學面貌，其中一句：「我的年輕歲月只是一場暴風雨，被刺穿，然後在燦爛的陽光下照耀着。」並為系列命名為「Parade」。

古堡遊行

Celine的「遊行」隊伍，完全屬於Kaia Gerber、Bella Hadid千禧世代的日常穿着，基本造型：不規則cut-out body、闊管牛仔褲與加大剪裁的呢絨西裝外套；或印花裙與hoodie及短靴，與Gen-Z無縫接軌。

華麗和街頭風、閃亮與grunge味的二元組合無拘無束，大尖領珠片長裙搭配軍綠色bomber或basketball jacket，黑色珠片褲與有型黑色leather bomber。

璀璨珠片

非常70年代巴黎女郎風尚的絲質blouse配牛仔褲、四袋外套，也twist了變作珠片版本及中古vintage牛仔褸、牛仔褲等，Hedi Slimane熱愛的tux jacket及豹紋，新季當然也有。影片最後，女模穿上如同陽光璀璨的金色珠片晚裝，觀看煙花盛放的美好。值得一提，新季也推出兩款新手袋Romy及Tabou，在經典設計的基礎中帶來新意。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。