現年45歲的佘詩曼（阿佘）近年專注在內地發展，有一定的人氣，活動接不停，兼每次造型都令人眼前一亮。

像她近日出席活動時，就以印度尼西亞訂製品牌MaisonMet的設計現身，單肩的裸灰色晚裝裙又名為Elmas Asymmetrical，飾上不規則紋路的珠片，剪裁開衩至大脾位置，由於材質透薄，遠看就像是肌膚若隱若現般，嫵媚誘人，又不失高貴感，搭配Giuseppe Zanotti水晶高跟涼鞋，好友黎姿都大讚，阿佘謙虛地指這是一條漂亮的連身裙和高跟鞋的功勞。阿佘在Instagram主要打英文，在微博則識趣地打返中文，指自己頭髮長得有點快，網民直言她長髮比較好看，建議她繼續讓頭髮留長。

其實私底下的阿佘有時也愛穿連身裙，早前她晒ootd，着上Isabel Marant紮染連身裙，搭配白色牛仔靴，優雅帶活力。至於早前參加Tiffany & Co.晚宴所穿的Nora Reve白色晚裝，容祖兒也穿過同款不同質地的酒紅色款，不過阿佘有千萬珠寶襯托，整個造型的格調和氣質都略勝一籌。

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