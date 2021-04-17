ERROR成員193（郭嘉駿）最近出晒位，單挑大台高層曾志偉的言論被網民激讚是「娛樂圈清泉」。193最近再發揮搞笑本色，在小儀主持的ViuTV全新遊戲目《考有Feel》擺明出貓，令觀眾睇到笑爆嘴，有網民建議：「不如借193去tvb 玩綜藝！」

ViuTV的facebook專頁今日post了《考有Feel》的精華片段，MIRROR和ERROR各派出隊員試食「風味雪條」，一開始193對戰Jeremy，193試兩啖已極速食出酥皮蛋撻味雪條，自誇：「食到佢有酥皮味呀，直情，嗰隻蛋，同屙佢出嚟嗰隻蛋嗰個味添呀！隻蛋叫咩名？Jeremy囉！」小儀激讚193是食家。之後輪到Anson Kong對蔡宛珊（Sarika），193再次「通水」給隊友Sarika，一講便講中是皮蛋酥味，Sarika形容：「突然間上天有一把聲音同我講，皮蛋酥呀！好高㗎！」搞到193飄飄然：「我遊戲王嚟架嘛，有幾難？我食得多過佢哋啦，我想講！」

遊戲之後，Jeremy和Anson Kong捉住193對質，小儀質問：「你肯定睇咗。」193起初死口不認：「我冇！」再補充：「有我都唔認！」後來被踢爆一早偷看製作組的道具表，193笑笑口說：「自己黐喺度㗎喎，我影咗張相咋喎。」

小儀：ERROR就係要出貓至好睇呀！

193的出貓行為雖然不值得讚許，但為節目效果，確實能提升氣氛，讓觀眾看得開心，網民留言：「正正經經咁玩，不如去睇學界學術比賽」、「3爺次次出貓，但出親貓嗰round都輸先好笑」、「好耐冇睇一套電視節目，係笑到肚痛」、「強烈要求節目改為1小時」，「193越睇越似森美」、「有茅躉王33出現特別好睇，今集真係笑到痴晒線」，就連小儀都幫口：「好多人問我哋點解畀ERROR狂出貓玩？哎呀，ERROR就係要出貓至好睇呀！係咪先，咁多位！忠告：嗱，遊戲節目嚟嘅，節目最後玩成點都好，大家都係happy吓就算，唔好動真氣！」

反觀，無綫最近重點出擊的《開心大綜藝》，首集大玩新瓶舊酒，由首席創意官王祖藍出戰扮藍太，惡搞特首林鄭，結果遭網民嫌棄：「所謂創意又係扮女人」，通訊局更收250宗投訴，指節目內容低俗或有侮辱成份，難怪更有網民大膽提議：「不如借193去tvb 玩綜藝！」但其他網民堅決反對：「三爺不外借！」

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