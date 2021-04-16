男子組合ERROR成員郭嘉駿（193），日前回應無綫副總經理曾志偉批評ViuTV收視低、節目題材冷門及只能跟J2台比較時，反指無綫觀眾年紀大，又暗嘲陸浩明40歲依然叫後生仔，結果193因敢言直率獲網民激讚，形容他為「娛樂圈清泉」，隨即人氣急升。他的Ig追蹤人數由周日約7.6萬，截至昨晚9時升至15.5萬，升逾一倍，直逼姜濤的18.4萬，人氣爆燈。

超越Edan

193的人氣不但直逼MIRROR人氣王姜濤，更超越了MIRROR其餘兩位受歡迎成員呂爵安（Edan）的14.7萬和盧瀚霆（Anson Lo）的15萬。近日在討論區不停有網民開post評論193，包括「193可唔可以成功帶起ERROR？」更有網民揶揄無綫仍在力捧「三哥」苗僑偉之際，193早已有暱稱「三爺」，因為知名度提高，不單網友已稱呼他「三爺」，就連193最新代言的啤酒廣告，也乘勢以他「三爺」之名做宣傳。

現年31歲的193突然爆紅，連往事也被翻出報道，有網民指他入行前有女友，但入行後狠飛對方，早前更傳他和曾參加《辣火頭》的陳海寧拍拖。193當年在英國的大學修讀心理學，之後轉讀時裝，畢業回港後曾在連卡佛和I.T擔任時裝買手。據知他仍在連卡佛上班時，曾詐病請假去無綫參加藝訓班面試，幸好沒有被取錄，反而轉投ViuTV懷抱，否則未必有現時那麼受歡迎。

曾赴英留學

對於入行後收入，193日前接受《壹週刊》訪問時表示早期收支不平衡，去年疫市期間要推出自家品牌服裝賺錢。他自認口直心快易惹人誤會：「如果了解我哋當然會知道我哋係講笑，但好多人唔知就會覺得所有都係真說話，咁樣就會得罪人，被無限投訴。」雖然爸爸身高只有170cm，但193自小已高人一等，中學時曾是南華籃球少年隊成員。

此外，無綫《全民造星》系列大受歡迎，無綫要換人兼變陣救亡，身為監製的黃慧君（花姐）近日受訪指自己開心只因多人收看自己節目。至於籌備中的《造星IV》，花姐透露重點不再只限於跳唱，會加重綜藝和戲劇成份，希望發掘更多生力軍。對於ERROR成員保錡早前開live爆粗等負面新聞，花姐表示一度不開心，曾鬧保錡， 但沒有想過放棄他。