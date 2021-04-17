J. Arie（雷深如）與契爺河國榮今日在灣仔出席活動，同場還有李尚正和盧頌恩。今年2月離開邵氏的J. Arie，她指自己的歌曲太激而沒有續約，現時以自由身接拍杜汶澤喱騷、ViuTV及香港開電視的節目。

會否打算不簽公司？J. Arie說：「目前唔簽，睇定啲先。」河國榮表示：「世界變得好快，每樣嘢都觀察緊。」提到河國榮閒時都會唱歌，會否與契爺合作？J. Arie笑說：「我哋一齊玩吖！契爺rap，不過我啲歌有啲激。」河國榮笑說：「我有啲怕，我年紀大，佢後生女OK。」J. Arie指契爺要嘗試新事物。

河國榮透露現時將菲林素描變成數碼存檔，可隨時在電腦欣賞，給自己留下回憶：「暫時素描咗一萬一千張，仲有一百筒要素描，素描一筒要兩個鐘，如果冇疫情，我係素描唔到啲菲林；回憶吓當初自己嚟到香港咩環境，我拍TVB第一套劇都有影，我會帶相機返去影相，所以有唔少頭兩、三年，喺廠入面影嘅相。」J. Arie笑說：「嘩，小鮮肉！快啲post出嚟睇吓，你成日都演Mr. Robinson、Pierre㗎嘛！」河國榮笑說：「仲有Peter呀！」

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