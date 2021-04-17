樂壇天后Taylor Swift於本月初推出翻唱大碟《Fearless (Taylor’s Version)》，在英國火速登上排行榜冠軍，她更在259天內連續三張大碟獲得No.1，打破披頭四（The Beatles）保持54年的紀錄。

Taylor Swift於去年7月及12月分別推出《Folklore》及《Evermore》兩張大碟後，相隔四個月又再推出重新灌錄2008年《Fearless》的新版大碟。Taylor於2018年離開Big Machine Records後，公司隨即被金牌經理人Scooter Braun收購，令Taylor所有舊歌的版權都成為Scooter的囊中物。Taylor為了重奪歌曲版權，才決定重新翻唱。Taylor的新版《Fearless》繼《Folklore》和《Evermore》後再奪冠軍成績，是她在259天內第三張大碟獲得冠軍，擊敗披頭四於1965年創下的364天紀錄。披頭四於1965年至1966年期間，分別推出《Help!》、《Rubber Soul》和《Revolver》三張唱片。Taylor總共已有七張冠軍大碟，舊版《Fearless》最高只排第五位。

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