由韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的巨作《複製人徐福》（徐福），已於上周四在港韓兩地開畫，在兩地票房皆報捷，稱霸做票房冠軍。由於朴寶劍已於去年入伍，所以宣傳重任就落在孔劉身上，孔劉連日來都有密密為電影宣傳，雖然他本人未能親自來港谷戲，但他亦有接受本報訪問，力谷《複製人徐福》。

電影關於生死

《複製人徐福》講述垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方，不過徐福首次踏進真實世界，就要面對四方八面的追殺。電影內容探討生死問題，對於孔劉個人而言電影的終極訊息又是甚麼？孔劉表示：「對於電影的主題，關於生與死相對性能否存在的觀點，我認為根據觀眾不同角度，會有不同的看法及詮釋。而我從接拍電影開始直到現在，認為電影想帶出人類因有限的生命，是無法逃離恐懼的弱小的存在，如何面對恐懼才是重要的事。我個人認為長壽不是重點，如何度過餘下的日子才是要思考的事。」

看到昔日自己

41歲的孔劉第一次和27歲的朴寶劍合作，問到感想如何時，孔劉說：「正如外界所認識的他，他是一個有禮貌、誠懇的後輩，在拍攝現場都是真摰、誠實的樣子，演技也很好。同是男演員的立場來說，看到他會想起以前這個年紀的我，對前路感到迷茫、苦惱，所以都很關心他，擔心他獨自一人承擔。此外，他一向以善良形象示人，亦演出過不少這類的角色，但在《徐福》中可看到他有別於以往的眼神演技，觀眾能感受到他的不同面貌，看到他新的可能性，期待他退伍後的表現。」同時又指二人相處十分自然及舒服，大讚寶劍本來就是很照顧對方的類型，所以二人相處得非常好，又稱朴寶劍是比他想像中更會撒嬌的後輩。

感恩繼續拍攝

對於全球電影業受到疫情的影響，不僅《徐福》上映要延期，香港的電影院也多次要關閉，問到孔劉日常生活或拍攝現場有甚麼變化時，他就說：「即使在困難的時期，慶幸的是團隊、工作人員在遵守防疫措施的情況下，順利完成拍攝，當然中途有因疫情而停拍或延期，而這半年來，其他既定作品亦安全地完成拍攝，對此十分感恩，因為現實中，有不少生計受影響的人，所以對於能夠繼續工作、拍攝而心存感激，因此投入拍攝後反而忘記了疫情的苦況，假如無法順利拍攝，會有更深刻的體會。」

疫情下宅在家

孔劉更直認除了拍攝日程外，幾乎都沒有任何聚會，自己多數宅在家中，安全至上避免外出。在工作方面，他平時外出都會戴上口罩，對於戴口罩一事可能已習慣，但對一般人來說可謂十分不方便，看到記者朋友都戴着口罩，在現場戴着口罩發言時，才特別有實感。同時又說：「以前拍攝時，為了慰勞辛苦的工作人員，會請大家吃烤肉，所有台前幕後一起聚餐，但現時這種聚餐都沒有了，對工作人員感到很抱歉。」

孔劉自言不想成為一個有架子的前輩：「在我年齡越來越大，後輩越來越多的情況下，想要成為一個讓人喜歡的前輩，我想在一個氣氛舒適的拍攝現場，每個人都可以自由表達自己的想法。」

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