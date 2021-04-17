改編自高人氣同名網漫，由李帝勳、李絮、金義聖等主演的SBS全新犯罪動作韓劇《模範計程車》，因加入不少如「趙斗淳事件」、「N號房事件」、「校園暴力事件」等真實事件，令觀眾睇得更加投入，而香港劇迷可在「黃Viu煲劇平台」上追看。

遭誣衊性騷擾女學生

《模範計程車》上周開播後大獲好評，雖然一度引起爭議，被部份網民批評對受害人造成二次傷害，但仍然不影響收視，昨晚播出的第三集中，上下兩部收視分別是9.8%及13.6%，最高收視率更達16%。昨晚一集以近期討論度最高的校園暴力事件為主，劇中受害學生委託李帝勳等人報復加害者崔顯旭，李帝勳就以老師身份潛入學校，並阻止了崔顯旭等人的暴行，令崔顯旭懷恨在心，誣衊李帝勳性騷擾女學生，令李帝勳陷入危機。至於飾演檢察官的李絮繼續追查性罪犯失蹤一案，而她根據線索調查到李帝勳等人工作的計程車公司，令劇情更加刺激。

觀眾激讚

雖然今集少了上周的刺激飛車及動作場面，但由於貼近現實生活的內容仍獲觀眾好評，紛紛留言寫道：「看這齣劇集的話，感覺正義仍然存在。」、「真希望有這樣的的士」、「李帝勳連搞笑演技也很好」等。

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