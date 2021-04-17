何雁詩獨立姿態日前推出個人EP《Que Sear Sera》，丈夫鄭俊弘到場支持買CD，更送了寫着「俊弘銀行」的100萬道具支票。雖然是空頭支票但何雁詩仍然受落：「呢一招結婚做過㗎，啲姊妹要佢整張999萬支票先畀佢入門……過門……入門口先啱。」鄭俊弘則笑言是在荷蘭銀行開設這戶口。

今日出席活動，鄭俊弘充當助手幫忙打點，稍後一起busking合唱，她表示部份唱片存放在家，笑言再堆積貨量便要搬大屋。問到可想有唱片公司，工作上更方便？她承認一直有跟星夢唱片傾唱片合約：「獨立同有公司各有各好做，一個人可能能力有限，但暫時呢刻100%我做得最好，所以唔會急住要簽公司而浪費幾年時間。而家好忙，等我做完晒先諗之後幾年嘅計劃，將來公司嘅方向同自己一致先再決定。」兩公婆並不着重在同一唱片公司，最重要公司對另一半的事業有幫助。

星夢唱片前高層何哲圖之前辭職，曾表示將會有個人大計劃。作為當日一手力捧的鄭俊弘，表示近日較忙，未有時間致電對方問候，問到若對方招手可會離開無綫轉投恩師以作報答過往支持，或是先考慮前途？他說：「會諗自己前途先，如果得閒可以搵下佢飲茶，都會問候吓佢暫時未有佢消息，好耐冇見。」他更透露稍後會入劇組，拍靈異題材劇集。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！