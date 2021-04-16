英國著名女星Helen McCrory於周五傳來死訊，終年52歲。

Helen McCrory丈夫是電視劇《暗戰》（Homeland）的金球視帝Damian Lewis，美國時間星期五他在Twitter上證實妻子病逝噩耗，Helen是因癌症離世，過去曾在《哈利波特》（Harry Potter）系列電影中飾演馬份的媽媽「Narcissa Malfoy」一角。

Damian Lewis在發文中悲痛表示：「經過與癌症的勇敢抗爭後，美麗又強大的Helen McCrory在親友的愛包圍下，於家中平靜離去，她毫無畏懼的離開，就如同活着時一樣，我們愛她，能擁有她出現在生命中何其幸運。」最後更衷心感謝妻子。

除了在《哈利波特》中演馬份母親而為人認識外，Helen McCrory還曾經參演電影《英女皇》（The Queen） 、《新鐵金剛：智破天凶城》（Skyfall） 及BBC迷你犯罪影集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）等作品，她在2007年嫁給Damian Lewis，婚後育有一子一女。

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