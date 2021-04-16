資深演員徐忠信，在電視、電影行演出的角色，都離不開大賊、黑社會大佬，儼如奸角代言人。不過在現實中，打滾多年的他被行內人專稱為「大師兄」，他坦言在年輕時也年少輕狂，跟不少人交惡，動不動便「講手」，更曾跟成龍在車廂中打架，又試過拍戲時爆粗鬧當時得令的林青霞，徐忠信自認是撩人者賤，想向得罪過的人道歉。

撰文：何永寧

攝影：沈健程

徐忠信演過無數的奸角，早前接受《蘋果》訪問，招牌笑聲依然震撼。當年他在電影《飛刀手》中做童星，之後演員、龍虎武師、替身、武指都撈過，講到最入屋當然是加入無綫演「惡爺」，惡形惡相入型入格。獨具慧眼的導演杜琪峯投身電影圈時，徐忠信都一直有份開工，不過，他自爆近日杜Sir沒再找自己，他笑笑口說︰「唔知係咪上次佢搵我，我唔得閒幫手而嬲咗我。」

酒吧內同警察講手

現年66歲的徐忠信說話舉止仍甚為豪氣，他表示當年也曾年少輕狂，動輒講手，試過在酒吧一言不合就打，想不到對方是便衣警察，他說︰「有次喺尖沙嘴酒吧打個外國人，打咗幾吓，佢晒個證件出嚟至知佢係督察。無嘅，嗰時冇𠵱家咁嚴厲，咪講句sorry『耍冧』囉。」談到最激是跟成龍在車廂內講手，當時他們為邵氏的電影《鏢旗飛揚》任龍虎武師，車駛往洪水橋，徐忠信坐在成龍後面，一上車他就將腳架在前座的椅柄，成龍自然撥開。徐忠信一句：「撥乜X嘢」，跟手就向對方開拖，最後要一班師兄弟拉開︰「講真我係唔夠佢打，兩嘢就俾佢撳咗落地下，我係夠狼咋。其實好小事，係我唔啱，冇理由放對腳上去。佢彈起咗之後，都冇撈過佢嘢（工作）。」

更經典的是當時得令的大美人林青霞亦被徐忠信玩，徐忠信爆出當年到台灣當武指，電影主角是林青霞和鄭少秋，開拍前有位老兵出身的場務不小心放乾冰入水池，水花濺到青霞，她只是說了句：「你做甚麼？」徐忠信看不過眼，正式拍攝時他不停嗌NG，青霞終忍不住出聲，徐忠信接着就是一連串粗口，令現場氣氛相當緊張。回想當年年少氣盛，他都搖搖頭苦笑說︰「後生脾氣唔好，希望借呢個機會同得罪過嘅人，認真咁講句對唔住。」

停工一年湊孫為樂

距離拍王晶的電影《倚天屠龍記》，徐忠信已近一年冇工開，但講到孫仔灝霖同孫女穎蕎，他不自覺一臉慈愛，溢於言表，他展示一對乖孫的照片︰「我冇訓練佢哋打功夫，只係大約教佢哋點做，跟住就自己學。不過佢哋真係好聰明，跳舞都好犀利。我教佢哋要畀心機讀書同聽爹哋媽咪話，因為供書教學好辛苦。」