英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王本月初離世，並於今日在溫莎堡聖佐治教堂（St. George’s Chapel）舉行喪禮。曾經歷過殖民地時代的李嘉欣，今日就在社交網站中上載了一張正在素描英女皇與菲臘親王的照片。

從嘉欣的照片所見，Jayden正跟着電話中的照片素描，當時他正在畫菲臘親王所穿的西裝，雖然驟眼看起來畫中的西裝長度及身形似乎唔太啱比例，但由於只是素描初期，故要等畫作完成後才知道Jayden畫得靚唔靚。

其實自Jayden出世後，嘉欣甚少讓囝囝曝光，直至年前嘉欣在一個慈善活動中才與Jayden跟許晉亨以一家三口出席，着上西裝戴着眼鏡的Jayden，尤如富家公子般睇落文質彬彬，嘉欣當時更表示囝囝有潛質做生意，又透露他平常喜歡睇書研究歷史。不過事短短一年多，Jayden似乎又多了打機這個興趣，而他早前更在YouTube開channel分享打機心得，片內Jayden全程以英文講解，雖然暫時只有200多人追跡，但在其中一條分享手機版《Call of Duty》的貼士和技巧短片中，更有網民睇完後留言讚Jayden「Pro！！」可見Jayden的確有料到。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！