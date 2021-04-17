在日本有「牛郎帝王」之稱的28歲鴨王Roland，整容後一直以金髮示人，日前他突然在IG上宣佈從金髮「畢業」，公開染黑後的短髮自拍照，粉絲驚訝之餘，網民更差點認不出，出來效果有讚有彈，而Roland的自拍短片露出詭異笑容，望真些卻帶點驚嚇，甚有「藍絲代言人」馬蹄露的影子。

難得鴨王Roland仍充滿自言，他寫道：「之前的金髮太過顯眼，覺得對不起地球上的男人們，所以改變成黑髮造型。希望今天能夠過着，只有像這樣的新聞般和平的一天。」他透過Hashtag表示，今年正好是入行當牛郎屆滿10周年，寫下「終於從金髮畢業了」。不過，Roland今次轉look原來是先斬後奏，恐怕影響他代言的捲髮器產品，引起經理人不悅，雙方發生口角，Roland自言會一人承擔。

Roland當初染金髮是參考漫畫《夜王》中之人物造型，他坦言以前沒有自信，但現在卻自信心爆棚，近年成功闖出名堂，一年收入曾高達3億日圓（約2140萬港元），他在東京歌舞伎町經營的牛郎店「THE CLUB」，去年7月因不敵武肺正被迫停業，目前以網紅身份拍片，不時更新IG動態跟fans互動。

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