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add名人時尚丨「神奇女俠」姬嘉鐸大肚着晚裝驚艷依然 靚媽雅曼達施菲化身少女登場

1小時前

當明星形象特別重要，少不了一個好的造型師。荷李活星級stylist Elizabeth Stewart 最近為「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）和雅曼達施菲（Amanda Seyfried）兩位靚媽設計造型，各展美態。

上月初宣佈陀第3胎的姬嘉鐸，最近獲頒Sun Valley電影節的Vision Award獎，她先以法牌ALAÏA的deep V薄紗晚裝現身慈善酒會活動，粉紅拼粉藍綠色的漸變色調和飄逸柔和的材質互相襯托，孕肚微微凸起，大方優雅，即使腳踩Rene Caovilla的平底涼鞋也不失禮場合。到正式領獎時她就換上Gabriel Hearst的彩色針織連身裙，有種度假氣息，將本來低胸至肚臍的領口縫一半，正面拍照身材看起來窈窕依然，散發自信的魅力，懷孕中的女人果然特別美。

同樣是兩子之母的雅曼達施菲，產後身材依然fit爆，日前出席以Giambattista Valli白色tweed連身裙出席時尚頒獎典禮，簡約的A Line剪裁以黑色蝴蝶結襯托，再戴上珍珠頭箍，充滿少女味又典雅，一雙筆直的美腿也非常吸睛。今日現身《A Late Show》時，則着上Alessandra Rich水晶飾菱紋冷衫內搭喱士恤衫，妝容也配合造型以粉色調為主，看起來份外年輕，甜美可人。

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