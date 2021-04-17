經典韓劇《天國的階梯》男星權相佑（權權）和演員老婆孫泰英，自2008年結婚後一直恩愛，兩人育有一子一女，成為幸福一家四口，而孫泰英亦樂於做權權背後的女人，專注照顧家庭，亦不時在IG分享一對仔女的相片。

結婚13年

孫泰英及權權一向熱愛打高爾夫球，日前兩公婆就趁住好天氣而去了打高爾夫球，孫泰英亦有在IG公開跟老公的合照，十分甜蜜，她同時亦公開了權權操刀拍攝的相片，但就留言大呻老公攝影技術差：「老公的技術，我不是主人公，我另一邊身體去了哪裏？」相當搞笑。做完運動，孫泰英今日就在家中享受靜態活動，她透露自己正閱讀散文集《平凡的結婚生活》，並分享了婚姻生活：「看似簡單卻最難的平凡。」意外引起共鳴。

柳德煥做老襯

另外，主演《神的測驗》系列的33歲男星柳德煥，今日與拍拖7年的圈外女友拉埋天窗，並由李光洙的演員女友李善彬獻唱祝歌。據悉柳德煥及未婚妻原定於去年10月成婚，但怕武漢肺炎疫情擴散而延至今日舉行。

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