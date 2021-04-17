現年83歲的「綠葉王」余慕蓮（魚毛）去年因肺纖維化入院留醫接受治療，病情一度變得嚴重，要入ICU，又試過要打強心針，後來病情有好轉，魚毛姐在今年2月更首開腔報平安，指自己留醫3個月，因長期瞓床致背脊生瘡；她的好友林建明在本月初於社交平台透露魚毛姐已不需要用喉管輸送營養液了，可以自己食流質食物。

魚毛姐昨日接受《娛樂新聞台》電話訪問時，她的聲線有力，更透過電話向觀眾打招呼。她透露自己身體狀況已經好了很多，亦有做物理治療，包括踩單車、做拉繩動作、用沙包綁住雙腳嚟行等，用作重新鍛煉手及腳的活動能力，她透露：「由起初2磅到3磅沙包，由行一個圈，到而家可以行2個半、3個圈；每逢周一到五都要做物理治療。」她指自己經一輪物理治療後，雙腳開始有力量。

幸醫生及時治理

魚毛姐又回想自己去年入院時，幸獲醫生及時發現她情況嚴重，並需即時安排入院拉受治療，她透露：「手術後醒返，原來我呢種病要喺喉嚨到開一個窿，叫做血液炎。」而魚毛姐病重的消息傳出後，不少圈中好友都紛紛致電慰問及施以援手，其中包括米雪親自為她找家傭，另有薛家燕、吳麗珠，甚至身在英國的陳美琪越洋致電問候，另有很多教友為魚毛姐祈禱。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！