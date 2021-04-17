金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）於2018年與結婚超過20年的太太Grace Hightower離婚，Grace前年還獅子開大口，要求瓜分羅拔的5億美元（約39.2億港元）一半身家。羅拔的律師昨日向法庭指，現年77歲的羅拔至今仍然努力工作，一星期工作六天，每天12小時，都只是為了供養分居老婆Grace的奢華生活，而且快要被她榨乾。

羅拔與第二任老婆Grace於餐廳認識，並於1997年結婚，兩年後曾一度分開，但到2004年又再復合，兩人育有一子一女。羅拔和Grace大前年再度申請離婚，為了子女的監護權和贍養費，訴訟一直拖延至今。羅拔和Grace昨日分別透過電話及視訊接受聆訊，羅拔的律師Caroline Krauss向法官炮轟Grace在分居後依然揮霍無度，單是2019年已花了167萬美元（約1,300萬港元），當中包括一隻120萬美元（約936萬港元）的鑽戒。律師又指Grace每月的平均卡數高達21.5萬美元（約168萬港元）及花掉16萬美元（約125萬港元）現金。Caroline還聲稱羅拔受到武漢肺炎影響導致收入大減，過去兩年只拍過電影《愛爾蘭人》（The Irishman），收得500萬美元（3,900萬港元），還透露羅拔現時欠稅1,825萬美元（約1.4億港元），未來兩部電影的收入都要用來繳稅。

另一方面，Grace的律師Kevin McDonough則認為在婚前協議生效前，羅拔應支付Grace離婚前一樣的生活費，又大爆羅拔本身亦是大花筒，周日會坐直升機到康湼狄格州吃午餐，到其他地方又會搭私人飛機，一個周末花5萬美元（約39萬港元）飛機費。法官聽完雙方陳述後，指兩人的花費對世上99%的人來說都是不正常，並裁定羅拔每年支付對方1百萬美元（約780萬港元）贍養費，及賣掉2,000萬美元（1.56億港元）豪宅對分收益。

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