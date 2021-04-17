只有3次道路實戰經驗的P牌仔陳嘉倩，早前在ViuTV推出全新真人騷《學神出沒注意》節目中做嘉賓，結果女神變馬路「瘟神」，拍攝期間，陳嘉倩不但在停車場撞毁鐵欄，在駛上公路期間，更險些和迎頭巴士相撞。節目出街後，陳嘉倩遭網民狂轟其駕駛態度及技術，甚至有人留言叫她為己為人，千萬不要再揸車出街。

埋怨見到靚女都唔讓

邊度跌低，邊度起返身，陳嘉倩經過補鐘惡補駕駛技術後，在昨晚新一集再次挑戰「死亡」公路和超高難度的泊車位。可是，即使有豐富駕駛經驗的Alex傍實指導，依然發生不少驚險場面，其中在上龍翔道時，由於陳嘉倩一直維持龜速慢駛，並駛入旁邊的貨櫃車的「盲點」，貨櫃車司機切線爬頭時，陳嘉倩差點撞上對方車尾，在緊急關頭下，Alex大嗌「煞車」，此時，嚇到魂不附體的陳嘉倩，即cut雙白線煞停。停車後，陳嘉倩顯得一臉惶恐，更坦言「我真係好想喊！」不過之後又為自己平反說：「其實我冇做錯呀，係嗰個司機唔啱呀！」還說：「睇見靚女都唔讓！」

泊位如玩碰碰車

之後，陳嘉倩按Alex要求，要在出名難度甚高的停車場泊位，Alex更說：「呢個停車場之前黃秋生、余文樂拍《車手》套戲都出現過。」進入停車場後，Alex示意陳嘉倩泊一個面積超細兼打斜的車位。最初陳嘉倩似模似樣慢慢將車溜入車位，可是泊了一陣，她察覺車位旁邊有多條石柱，加上對頭亦泊了其他私家車，陳嘉倩顧得車頭又顧唔到車尾，最終車尾撞到石柱，車身亦「卡」在另一條柱中，令私家車「動彈不得」，雖然最終人冇事，但車身卻「傷痕纍纍」，相信拍完這個節目後，要即入廠大修。連《墳場新聞》總編輯青永屍睇完節目都忍唔住在facebook留言：「其實應該叫蔣師傅長跟倩姑多幾集先啦，阻住其他用路人嘛……」、「唔怪得ViuTV蝕錢啦！」

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