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台灣女星陳喬恩近年主攻大陸市場，前年因為參加戀愛真人騷節目《女兒們的戀愛》，與馬來西亞有錢仔曾偉昌（Alan/艾倫）成功配對，成為一對真情侶！兩小口子有影皆雙，不時隔空或公開放閃。今日有傳節目導演吳夢知在芒果TV的招商會上爆陳喬恩快將出嫁。

消息指，在今年舉行的芒果TV招商會上，湖南衛視導演吳夢知為《女兒們的戀愛4》宣傳期間爆料：「我覺得一般說是女藝人談戀愛，這樣的節目被問得最多的一個問題，就是說是不是真的。我不知道別人家的節目是不是真的，但是我們平台上這個節目做了四年，每一次都是真的，所以包括我們之前……記得陳小恩（陳喬恩）是吧？馬上要結婚了啊！」消息曝光後，吸引中港台三地網民熱烈討論。不過，陳喬恩的經理人公司回覆台灣《蘋果新聞網》時表示：「喬恩的工作團隊已經發聲明，沒有聽說這個（結婚）計畫哦。」

早已計劃今年結婚

翻查資料，現年42歲的陳喬恩與細她9年的Alan拍拖一年多以來，不時公開晒愛，去年兩人為紀念相識一周年的日子，艾倫在社交平台貼相慶祝，又公開表白：「我永遠愛你！」當時已有傳兩人計劃今年拉埋天窗。之後陳喬恩與Alan數度被目擊在台灣孖咇出遊，而陳喬恩疑因疫情下無工開，日日拍拖又飲又食，以致身廣體胖，肚凸凸被指孕味濃，但陳喬恩一於少理，繼續與男友在家鄉慢活過日子。

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