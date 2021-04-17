Amazon於2017年以2.6億（約20.3億港元）美元買下《魔戒》（The Lord of the Rings）系列的電視版權，並於去年2月在奧克蘭開拍。昨日有報道指，《魔戒》的製作費將由原先預計的5億美元（約39億港元）拍幾季，加碼至4.65億美元（約36.27億港元）拍一季，號稱史上最大型的電視劇集。

新西蘭經濟發展及旅遊局長Stuart Nash向傳媒表示：「我可以告訴你的是，單是第一季就會花大約6.5億紐元，將會很精采。」數字是由新西蘭政府正式公佈，官方文件亦證實Amazon計劃在當地拍攝五季《魔戒》，更可能添拍尚未公佈的外傳系列。對比起《魔戒》，HBO的《權力遊戲》（Game of Thrones）平均每季製作費大約1億美元（約7.8億港元），由第一季每集花費600美元（約4,680萬港元），到第八季已跳升至1,500萬美元（約1.17億港元）。

新西蘭政府昨日亦表示已同意增加Amazon 5%的製作費補貼，期望未來數年獲得更高的經濟及旅遊收益，該筆資助大約有1.16億美元（約9億港元）。《魔戒》第一季於去年在奧克蘭開拍時已雇用超過1,200名員工，大約700名外判的工作人員。

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