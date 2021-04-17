美國真人騷女星Kim Kardashian兩個月前提出離婚申請，結束與Kanye West近七年的夫妻關係。雖然愛情失意，但事業卻一帆風順，個人美妝及內衣品牌皆賺到盆滿缽滿，最近更打入《福布斯》「10億美元富豪榜」。

充滿生意頭腦的Kim Kardashian，自創立個人香水品牌KKW Fragrance後，只與家族成員如媽媽Kris Jenner及姐妹Khloé和Kourtney等聯乘，今次破格和花藝裝置設計師Jeff Leatham合作，推出全新香水系列。

Kim Kardashian和Jeff Leatham是多年好友，10年前在巴黎認識，自始Jeff一直為Kardashian的派對設計裝飾。兩人希望可以推出一款像藝術品的香水，花樽造型的新香水看似陶瓷般有質感，3款香味Jasmine Air、Desert Rose和Night Iris均以花香為主調，配合3 種不同顏色，男女皆宜。新香水將於23日正式推出，售價定為$40美元（約港幣$312），價錢相宜。 Kim亦一如既往親自為宣傳照當模特兒，着上Vivienne Westwood的吊帶馬甲貼身連身裙，大騷玲瓏浮凸的好身材，背景則為由Jeff設計的巨型花藝裝置，簡約卻華麗，不過主角「香水」的出鏡率極低，似乎focus錯重點。

美妝市場潛力無窮，賺大錢的不只明星們。英國美妝網站Cosmetify近日發佈2021年社交平台最賺錢的美妝KOL名單，化妝品品牌Huda Beauty的創辦人Huda Kattan以每post賺得$165,402美元（約港幣$129萬）登上榜首。

網站綜合每位美妝KOL在YouTube、Instagram和TikTok上的單一post價而排名。在IG上擁有超過5000萬followers的Huda Kattan平均一個IG post要$158,515美元（約港幣$123萬），身價驚人，YouTube收入最高的James Charles排第二，三個社交平台加埋平均一個post可賺到$150,733（約港幣$117萬），而第三名則由同樣是男生美妝KOL代表、在YouTube擁有810萬訂閱的Bretman Rock以每post $74,620（約港幣$58萬）獲得，比女生搵得更多。

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