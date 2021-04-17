大陸真人騷《乘風破浪的姐姐2》昨晚舉行「成團之夜」，14位姐姐們落力對決，那英以逾542萬票攞第一，其次為512萬票的周筆暢、190萬票的楊丞琳，174萬票的容祖兒，她們與王鷗、楊鈺瑩及吉克隽逸打入7強，並組成女團「X-SISTER」出道。至於一直被視為大熱的張栢芝，最終只有35萬票，被大幅拋離，無緣組團。

新疆棉花事件，不少明星相繼宣布跟國際品牌終止合作。《浪姐2》幕後團隊反應很快，發現有藝人出鏡時有穿上涉事品牌服飾，馬上在畫面上把品牌logo打格，容祖兒幾乎全身衣着成「重災區」，黑色棉褲、外套、衛衣和波鞋的牌子都全被blur。那英、楊丞琳、李菲兒等都不例外，網民就稱讚幕後負責打格仔的工作人員有效率，甚至取笑「睇AV都未有咁多blur」、「聽收音機咪算，學咩人睇電視」。

單親媽咪栢芝雖然自知唱跳能力不對手，但參賽期間一直傾力上陣，她最後讀出自己票數時，她說：「雖然曾經對自己的聲音不自信，卻因為這個舞台，我愛上了自己的聲音，也感謝那英隊長，感謝你們說我的美麗，但是我希望我的美麗，不會讓我的努力懶惰！在舞台上我不知道怎麼跟其他姐姐一起唱跳、跟得上她們，那怕我不懂飛，我會努力去跑，那怕我跑都不夠她們快。」網民對栢芝被out大跌眼鏡，更替她不值，還留言「竟然沒有栢芝！大家都猜錯了」！

容祖兒昨晚可成團，她非常興奮，今日凌晨在微博感言：「成團啦成團啦，這一刻終於可以大聲說：我『贏了』阿Sa阿嬌，再也不用羨慕Twins了，而且還一下收穫六胞胎隊友！我是一個不太懂得表達的人，一直以來我習慣性得只想展現給大家最完美的一面。這一次，感謝這個節目毫無保留得可以讓大家看到一個真實的我，謝謝你們支持和喜歡一個不善表達的不完美的我。經過這個冬天，揮着翅膀的女孩變成了乘風破浪的姐姐。雖然暫別乘風破浪之旅，但相信我們依然有自己的海洋！因為我的人生中從不認命，只有拼命。」

李榮浩隔空放閃

楊氶琳中途踢館最終得第三，她對成績表示愕然，楊氶琳說：「前一晚老公（李榮浩）問需不需要打call，我說不用，我來這邊不是奔着成團的，所有姐姐才是我來到這節目最大的獎。」李榮浩得知老婆成團後，即發文放閃：「等會好好慶祝，等你回來。」楊氶琳賽後即收拾行裝今日返台北，卻遇上長沙大霧影響航班或延誤，她今日在IG留言：「非常榮幸能和那姐、崗崗姐、祖兒、王鷗、筆筆、吉克這幾位值得我學習的姐姐們一起成團。（還圓了我當初在節目中許下的心願，那姐做隊長，和祖兒組隊，太開心了！其他姐姐則是我的昔日隊友，能再續前緣非常幸福）。雖然我是以踢館的身分從中加入，卻幸運地完成許多樣貌不同的舞台，並且隊長和隊員都嘗試過，整個過程非常過癮又充實。尤其難能可貴的是，收穫到滿滿的友誼，人與人的感情是最珍貴的，對我而言，認識大家才是得獎的意義！捨不得你們啊！」

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