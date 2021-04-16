文無第一，武無第二。行內人尊稱為「大師兄」、現年66歲徐忠信，在電視、電影內演出的角色，都離不開大賊、黑社會大佬，就連在李連杰的黃飛鴻系列《鐵雞鬥蜈蚣》中演大官，都是奸官一名，儼如奸角代言人。

演惡人入形入格

早前徐忠信接受《蘋果》訪問，談到他歷年來的奸人角色，他的招牌笑聲，依然震撼。講到「大師兄」外號的由來，他細說從前︰「我喺京班出身，因為都算入門早，係好多人師兄。所以咁多年嚟，人人都咁叫，叫慣咗咪『大師兄、大師兄』咁叫，程小東同火星（蔣榮發），都係我師弟，雖然年紀佢哋較大，不過我輩份高。」

徐忠信十來歲出道，在《飛刀手》中做童星，之後演員、龍虎武師、替身、武指都撈過。講到最入屋，是加入TVB後演的「惡爺」角色，惡形惡相入形入格。獨具慧眼的是導演杜琪峯，他笑說︰「可能我樣衰，不過有時我做嘢又真係幾惡。如果做得唔好，我真係會開聲話。因為係要咁，先控制到演員盡力去做。又唔算係鬧嘅，我都係呼喝啫，會話『你唔得嗎？唔得就我嚟！』你真係唔得，你講就可以，我啲兄弟有工開（替身）仲好。」在杜sir投身電影圈後，徐忠信都一直有份開工，直到近年杜Sir才沒再找自己，他笑笑口說︰「唔知係咪上次佢搵我，我唔得閒幫手，杜Sir嬲咗我。」他透露疫情後，已有一年沒有開工。

做鄭少秋替身飲恨

徐忠信講到電影武行中最賺錢的，莫過於做替身，他說︰「有工開真係好好，因為計雙工，例如武師係1,500蚊一工嘅話，替身就係3,000蚊。仲要睇吓乜嘢動作，如果真係好危險嘅動作，就要傾價錢。」

辛苦錢搵命博，一次意外令大師兄飲恨，提起往事不無欷歔︰「嗰次幫鄭少秋做替身，拍TVB劇《決戰皇城》，原本拍好都已經OK，導演話不如嚟多個轉身落地，咁就出事！再跳一次，人就落咗榻榻米，隻腳跌咗出去，扭斷咗十字韌帶，廢咗武功，現在可以話係終身殘廢。嗰時都叫有賠，啲醫藥費幾萬蚊都係TVB畀，嗰時唔識，個賠償金應該唔止（咁少）。如果嗰時有賠償，可能而家唔使咁惆悵。」所以自從那一次，徐忠信就沒有再做替身，只靠把口做武指搵食，之後與李連杰合作《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》，戲中演清朝高官「笑面虎」笑裏藏刀，跟李連杰的對打更是代表作，不過大師兄說戲中不少動作，都要安排替身上陣。

挑機成龍講手

自言年少輕狂，年輕時動輒講手，試過在酒吧一言不合就打架，估不到對方是便衣警察，徐忠信說︰「後生唔識死，大大小小都打，打過5、6場交，醉酒開片被斬傷都試過。有次喺尖沙嘴酒吧打個外國人，打咗幾下，佢晒個證件出嚟，至知佢係督察。無嘅，嗰時冇而家咁嚴厲，咪講句sorry『耍冧』囉。」

講到最激可算是與成龍在車廂內講手，當時他們為邵氏的《鏢旗飛揚》任龍虎武師，車駛往洪水橋。徐忠信坐在成龍後面，一上車他就將腳𢲲在前座的椅背，成龍自然撥開。徐忠信一句「撥乜X嘢」，跟手就向對方開拖，最後要一班師兄弟拉開︰「講真我係唔夠佢（成龍）打，兩嘢就俾佢撳咗落地下，我係夠狼咋，講打唔夠佢嚟。其實好小事，係我唔啱，冇理由放對腳上去。佢彈起咗之後，都冇撈過佢嘢（工作）。」而不少師兄弟都獲關照開工。

火爆性格又豈止一單？更經典的是當時得令的大美人林青霞亦被玩。故事從徐忠信當年出差到台灣做武指說起，主角是鄭少秋、林青霞，徐忠信做武指兼任演員，其中有場戲講秋官要去化骨池英雄救美，有位老兵出身的場務，開拍前將乾冰放入化骨池，製造煙霧效果，老兵將乾冰放入池時有水花起，彈中林青霞，她略帶晦氣向老兵說了句「你幹嘛？」徐忠信看不過眼，覺得青霞欺負老人家。到正式拍攝時，徐忠信報復式NG，青霞終於忍不住出聲。徐忠信接着就借題發揮，爆出一連串粗口，令現場氣氛繃緊。回想當年年少氣盛凡事強出頭，他亦無奈搖搖頭，苦笑話︰「後生脾氣唔好，希望都借呢個機會同得罪過嘅人，認真咁講句對唔住。」

徐忠信御用奸人外號並非浪得虛名，但講到孫仔灝霖同孫女穎蕎，就不自覺一臉慈愛，溢於言表。他展示一對孫的照片，孫仔更盡得真傳做出一字馬︰「我冇訓練佢哋，只係大約教佢哋點做，跟住就自己學。不過佢哋真係好聰明，跳舞都好犀利。我教佢哋要畀心機讀書同聽爹哋媽咪話，因為供書教學好辛苦。」

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