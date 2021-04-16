許志安（安仔）前年4月16日被《蘋果》踢爆與黃心穎「安心偷食」，安仔即日開記招認錯。在幕前消失近兩年的安仔，終於走出雪櫃，昨日穿上與出事時不一樣的格仔衫到台灣重新出發，戴上婚戒的他昂首闊步，面對記者提問亦顯得從容及親切。安仔此行是為拍攝台劇《接招吧！製作人》，逗留一個月，並會演唱劇集主題曲。

現年53歲的許志安，前年被爆與黃心穎在車廂又攬又啜，兩人形象隨即插水，安仔即日下午狼狽開記招認錯，自稱「我係一個壞咗嘅人」，取消演唱會外，更煞停所有工作，放自己入雪櫃修理。昨日踏正「安心偷食」兩周年，安仔也走出雪櫃，赴台灣重新出發，實行「在那一天跌倒，就在那一天站起來」。安仔昨日乘搭下午1時40分的航班前往台灣桃園機場，昨午現身香港機場時，獲約10名粉絲送機，安仔逐一與歌迷合照。「安心偷食」時，安仔着上他最愛穿的格仔恤衫，昨日他也穿上格仔衫，不過顏色就與偷食時那件不一樣，另外戴上藍色cap帽及口罩，精神不錯。

Sammi唔探班

台灣蘋果新聞網昨午3時獨家直擊安仔抵達台灣情況，他落機後，在工作人員陪同下步出閘口，並親切地接受訪問，有問必答。安仔表示今次會在台灣逗留約一個月，在防疫隔離14日期間，將會背劇本、做運動及多洗手，至於問到太太鄭秀文（Sammi）會否到台灣探班，他則說︰「不會，我自己就可以了，工作完了就回去。」而安仔昨日所揹的背包，在前年8月與Sammi的英國箍煲之旅也揹過，是Undercover 2017年的系列，價值3,000多元。

疫情期間，安仔依足規定辦理入境手續，他先前往電信公司櫃枱購買電話卡，接着排隊填寫入境健康聲明書，填寫完畢後再前往檢疫站，聽取官員說明隔離規定及注意事項，隨後安仔親力親為搬行李。約下午4時，安仔終於完成手續離開機場，他搭上一架七人車前往台北市區一間防疫酒店，今次下車時，安仔就待助手先處理行李再落車，但他落車期間，眼鏡不慎掉到地下，彎腰執拾時看來有點辛苦，最後安仔由酒店員工帶領下，直搭至防疫樓層的升降機，展開14日隔離生活。安仔昨晚近8時更新Ig，貼出聖經及幾本基督教書籍，並留言：「靜心學習，從心出發，前面的道路很長，但每步踏實的行，一定會好的。」準備在隔離期間好好學習。

唱埋主題曲

安仔在「安心偷食」兩周年遠走台灣，其實是為拍攝台劇《接招吧！製作人》，他在劇中飾演一位香港歌手，是其中一集的主角，安仔更會演唱劇集主題曲。《接》劇由台灣演員楊祐寧監製及主演，女主角則是去年在台灣金音獎獲得最佳新人獎的9m88，故事以千禧年間的台灣流行音樂產業作背景，合共12集，預計在年底播出。

安心偷食後，安仔獲老婆Sammi原諒，兩年來夫妻攜手跨過高山低谷。前年6月，安仔首度現身駕車由家中外出，同年7月Sammi在紅館開騷，安仔連續多日低調捧場。至8月Sammi開完騷後，夫妻出發去英國旅行，及後在維也納慶祝安仔52歲生日，成功修補裂痕。安仔去年6月首度復工拍ViuTV的《Chill Club》，他當日戴上婚戒謂：「Sammi鼓勵我要真心，我100%做得更好。」近半年，兩夫妻亦共同面對愛犬及親人的離世，包括Sammi父親、飼養15年的愛犬Lucky、Sammi姐夫的妹妹藍藍以及安仔哥哥。近日兩夫婦也投入工作，除安仔赴台拍劇，Sammi也接拍了張艾嘉新片，與馮德倫合作。