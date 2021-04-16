樂壇天后「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）早前驚傳與訂婚兩年的前棒球巨星未婚夫A-Rod（Alex Rodriguez）分手，雖然珍妮花與A-Rod事後發聲明否認，但昨日二人正式宣佈分手兼解除婚約，結束四年情。

保留逾億求婚鑽戒

籮霸與A-Rod在聲明中指：「我們發覺我們做朋友較好，也期待會繼續做朋友。我們會繼續工作，在我們合作的業務與計劃中支持對方。我們對對方及他的孩子送上祝福。最後我們要說的是，謝謝每一位善良的言詞與支持。」籮霸與前夫Marc Anthony育有13歲的龍鳳胎仔女，至於A-Rod就與前妻Cynthia Scurtis育有兩個分別16歲與12歲的女兒，一家六口關係非常密切。據知，籮霸仍然保留對方送給她、價值1,800萬美元（約1.4億港元）的巨鑽求婚戒指。

不急結婚致傳緋聞

籮霸與A-Rod於2017年開始交往，A-Rod前年求婚成功，但婚禮卻因武漢肺炎影響一拖再拖，珍妮花早前曾直言不急於結婚，更承認曾接受感情輔導，懷疑兩人出現問題。A-Rod今年2月被爆與真人騷《Southern Charm》女星Madison LeCroy出軌，Madison事後亦默認事件，但就指與A-Rod沒有發生過肉體關係。當時她說：「我們講過電話，這是事實，但他從未有在肉體上背未婚妻與我出軌。」但二人有試過視像通話與在Ig傳情，成為籮霸與A-Rod分手導火線。

事件發生之後，今年3月又傳出籮霸與搖滾歌手拍檔Lenny Kravitz過從甚密，令A-Rod不得不遠赴多明尼加共和國監場。當時他千里迢迢，親身探訪身處多明尼加共和國拍新戲《Shotgun Wedding》的籮霸。據指籮霸因拍戲與搖滾歌手拍檔Lenny Kravitz非常親密，對方教她女兒彈結他，籮霸又聽住Lenny歌曲跳舞，令A-Rod深感威脅，決定飛到當地監場，但至今終於還是未能挽救感情，正式分手。

籮霸與A-Rod過往的感情史都十分豐富，籮霸結過三次婚，A-Rod過往傳過緋聞的女星包括狄美摩亞（Demi Moore）、金美侖戴雅絲（Cameron Diaz）和姬蒂韓遜（Kate Hudson）等。