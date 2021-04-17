於韓國人氣劇《回答吧！1988》 中演「寶拉」的30歲女星柳惠英，近日孖金明民、金汎、《上流寄生族》的李姃垠主演JTBC新劇《Law School》。日前一眾主演出席記者會時，有網民就指消瘦不少的柳惠英撞樣《太陽的後裔》28歲女星金智媛。

減肥變靚改形象

柳惠英當年拍攝《回答吧！1988》時仍有baby fat，而且戴上圓圓的眼鏡，以模範生的形象示人。她前年1月拍畢劇集《恩珠的房間》後，事隔兩年才再次拍劇回歸，因此當她日前穿上deep V連身裙晒纖瘦身材示人時，即引起網民關注，指變瘦了的她外形變得更美，雙眼更有神，加上造型的關係，意外撞樣金智媛，令人眼前一亮。

為正義孤軍奮鬥

而新劇《Law School》圍繞法律學院，講述韓國最厲害的法律學院的教授和學生捲入前所未聞的殺人事件，教授和學生相繼成為殺人案的嫌疑犯，在尋找犯人的過程中帶出法律的爭議，以及為了準備成為司法人員陷入進退兩難的校園懸疑故事。劇中法學院學生面對最殘酷的競爭和衝突的法律，為了實現法律與正義而孤軍奮鬥。

見識法學院真面目

柳惠英於劇中飾演的姜率沒有錢也沒有後台，是希望證明自己實力的平凡學生，但她進入法學院後，見識到法學院是權貴聚集的地方，感覺是要準備踏入地獄之門。而《Law School》已於大前日開播，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

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