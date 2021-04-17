英國著名女星Helen McCrory昨日因癌症在寓所中離世，終年52歲。力抗病魔的Helen於上月最後一次現身電視節目，接受ITV電視台《Good Morning Britain》訪問。

Helen McCrory於上月12日由金球視帝丈夫Damian Lewis陪伴下，透過視訊接受節目主持人Ben Shephard和Kate Garraway訪問，討論查理斯王子成立的慈善組織The Prince’s Trust，該組織是由Helen和Damian擔任大使。Helen在受訪期間，Kate還指Helen聲音沙啞，問她是否喉嚨痛，Helen還搞笑指她有了小孩，而Damian就一直望着太太說話，表現關心。Damian和Helen在武漢肺炎爆發期間，籌得100萬英鎊（約1,076萬港元），資助當地醫護人員的膳食。Damian與Helen於2003年認識，到2007年在倫敦註冊結婚。Helen曾指他們的「度蜜月」只是註冊後與11位親友在餐廳吃午餐，時間很短，但卻十分浪漫。

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