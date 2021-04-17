英國男歌手Harry Styles一向熱愛紋身，多年前曾在手臂上紋上裸體美人魚圖案。Twitter昨日流出一輯Harry扮成美人魚的搞笑照片，他在相中飲酒又煲煙，形象相當豪邁，結果慘被網民惡搞。

該輯照片被指是Harry於2019年為搞笑節目《Saturday Night Live》所拍的宣傳照片，但當時卻未有用到，相隔兩年才曝光。在照片中，Harry一改美人魚的性感形象，以「爛撻撻」造型現身。戴上紅色假髮和貝殼胸圍的他，嬌俏地坐在椅子上煲煙，又舉起香檳祝酒，還將手放在額頭上Chok甫扮性感，令網民忍不住瘋傳恥笑，有人更將照片與Harry前女友Taylor Swift身穿美人魚長裙的舊照片作比較。Harry於2019年婉拒在真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）扮演王子，他當時表示希望專心做音樂，電影由黑人女星Halle Bailey做女主角。

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