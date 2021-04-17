韓國KBS節目《年中直播》於上周五公開了「明星傳奇婚禮第一彈」，而昨日播出的一集就公開了冠軍至第8位的名單，當中女神全智賢的豪華婚禮順理成章穩佔冠軍位置。

女神結婚9周年

第一位是於本月13日結婚9周年的全智賢，她於2012年與韓國服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子崔俊赫結婚，兩人育有兩子。全智賢結婚9年依舊甜蜜，之前不時被拍得與老公的約會照，兩人經熟人介紹而認識，由戀人變成夫妻。全智賢受訪時曾說：「丈夫非常坦率。」而婚禮當日全智賢穿上親自購買約8千萬韓圜（約55.6萬港元）的婚紗，並穿上了由李英熙設計的韓服，先後換了三套禮服，把婚禮現場變成了時裝騷一樣。而婚照中出現的奢華婚戒就價值5億韓圜（約348萬港元），頭上戴的皇冠更達12億韓圜（約835萬港元）。

婚禮星光熠熠

排在第二位的是金南珠和金承佑夫婦，當日二人的婚禮星光熠熠，出席的紅星包括裴勇俊、韓藝瑟、崔智友、申愛羅、金惠秀、趙寅成等，型男張東健擔任主持一職，而金南珠的婚紗價值約2.5千萬韓圜（約174萬港元），親自設計的鑽石耳環價值3億韓圜（約209萬港元）。

李孝利唔收禮金

至於第三位則為歌姬李孝利和李尚順的婚禮，雖然二人在濟州島的家中舉行小型婚禮，但李孝利曾在綜藝節目上自爆：「雖然大家都說這是小型婚禮，但我認為是超豪華婚禮，因為家裏院子很寬，而且機票都付費了，住宿也安排好給賓客，即使沒有收到禮金並不覺得可惜。」

裴勇俊排第7位

而第4位和第5位分別為車仁表和申愛羅夫婦與朴京林和朴正勳夫婦，第6位為元斌和李娜英夫婦的婚禮，雖然二人沒有華麗的婚禮現場，也沒有眾多的賓客，但卻選擇在美麗的大自然行禮，據了解二人的婚禮僅花費110萬韓圜（約7,650港元）。而第7位和第8位就分別是裴勇俊和朴秀珍夫婦，以及張東健和高素榮夫婦。

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