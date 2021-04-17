徐睿知之後，姜河那成為下個被爆料的目標。
韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日成為新聞人物，先後被爆私生活混亂、更被揭是恐怖情人，曾戀男神金秀賢、金秀賢表哥、金正鉉、東方神起成員U-Know等人，又被工作人員指她人品差，令她形象插水。而當初爆出徐睿知是非的YouTuber資深記者金龍浩（音譯）前日亦預告將會揭露下一個藝人的黑歷史，更點名形象健康、韓版《步步驚心》的男星姜河那。
現年31歲的姜河那形象健康，甚少緋聞及是非，因出道以來零負評，故被稱為「美談製造機」，前年他憑人氣劇《山茶花開時》贏得多個演技獎，亦令他事業登上高峯。而姜河那和千玗嬉主演的新片《如果雨之後》將於本月28日在韓國上映，姜河那亦確定將於下周三亮相MBC節目《Radio Star》中，不過金龍浩卻於前日預告將會爆姜河那的大鑊，當中金龍浩透露將會揭示姜河那和自稱張子妍自殺案唯一目擊證人的尹智吾的關係，暗示姜河那就尹智吾對張子妍自殺事件做偽證有關連。目前尹智吾已被證實做偽證，身在加拿大的她被韓國警方發出通緝令。
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