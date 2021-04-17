現年62歲的艾威與圈外太太Lisa曾共過患難，艾威六年前花光百萬積蓄為太太醫病，可惜去年二人因「步伐未能一致」分開，結束18年婚姻。

分居一年，據今日《壹週刊》報道指二人原本有9個月互不見面、不聯絡，但因被視為「囝囝」的愛犬Sashimi要做絕育手術，讓他們有機會破冰重聚。《蘋果》今日聯絡艾威，他表示Sashimi康復進度良好，而跟前妻再見亦是朋友，他說：「Sashimi 冇乜事，只不過真係要做絕育手術，冇得再拖，始終揾唔到女朋友畀佢，有啲可惜，有心有心。至於同Lisa，再見亦是朋友啦，仍然繼續分居。問到現在Lisa會否每周去探望Sashimi，趁機會再見面？艾威說：「不一定。」

據報道當日艾威和Lisa一齊帶愛犬去動物醫院做絕育手術，艾威透露早前返大陸開工，要將Sashimi交託好友苑瓊丹照顧，但Lisa抽空探望後，Sashimi疑因太過想念「父母」拒絕進食，搞到要入醫院吊鹽水，艾威擔心「囝囝」健康，主動破冰，讓夫妻暫且放下分歧，成為雙方下台階，重建對話。當初分居，艾威強調不涉及第三者，如今各自退一步，相處比以前更好，艾威承認「我之前態度都有啲問題」，現在希望每日進步：「我希望對每一件事嘅處理方法都比以前更好。」

而Lisa自言好享受單身生活，不用處理屋企太多瑣碎事情，變得更輕鬆自在，即被艾威取笑：「可以打麻雀打到幾多點都無問題。」Lisa笑言掛住Sashimi多一點，因知道愛犬好錫自己。至於復合問題，Lisa直言兩人相處多年，感情難以一下子消失，但分歧仍在，雙方都需要時間冷靜溝通，嘗試去解決問題。這段單身時間，曾有朋友介紹女仔給艾威認識，而Lisa亦自爆有追求者，但大家都未有心理準備迎接新戀情，看來仍有望破鏡重圓。

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