梁芷珮今日攜同老公Kenneth、二仔和細女在金鐘出席環保活動，她指受疫情影響，小朋友減少很多戶外活動，她說：「由朝到晚喺屋企上zoom，不如帶佢哋出嚟見識下。」提到變種病毒殺入社區，梁芷珮表示「冇得驚」，只能保護好自己的身體。

對於她與老公「夫妻檔」拍攝自家製作的旅遊節目，然後在無綫放映，但因疫情不能到外地，她就轉移目標，「好幸運，啱啱開新節目，介紹香港餐廳，亦會加插親子內容，所以二仔和細女都會出鏡，不過大仔仲有一年入大學，佢要努力讀書，所以唔搞佢喇！」

囡囡髮尾繼續兩截色

梁芷珮經常和子女密密接拍廣告，並將所有酬勞放入教育基金，可是，早前她帶囡囡Kasey到髮型屋染頭髮，事後將短片放上網，被網民轟她不應讓小朋友使用染髮劑，事關染髮劑有化學成分。事後梁芷珮解釋指囡囡的頭髮已經長到落腰，所以只是將原本想剪的髮尾挑一些作highlight，並非成頭染，而且沒有染髮根，不過網民仍不收貨。觀乎今日所見，梁芷珮囡囡的髮尾依然是深淺兩截色，現時學校已復課，學生返學估計不能染髮，相信梁芷珮都要忍痛帶囡囡剪髮。

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