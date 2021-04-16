當公義無法伸張，法律只是有權勢者的遊戲，苦主可以如何自處？李帝勳主演的新劇《模範的士》，開宗明義以暴易暴，上周五首播，收視已超越雙位數，第二集首爾地區收視更接近15%， 走勢強勁，再加上「19禁」血腥暴力場面，令劇集即時成為近期熱話。劇集指涉多宗韓國真實案件，引發當地網民激烈討論，自然撼動人心。

韓劇《模範的士》

類型：劇情、動作

演員：李帝勳、李絮、金義聖

韓劇《模範的士》由網上漫畫改編，《偵探醫生》導演朴俊宇與電影《虛擬都市》編劇吳相浩聯手製作，透過每集不同形式的罪案，直指韓國社會弊病。李帝勳飾演特種部隊軍官出身的金道奇，離職後成為「彩虹運輸」頭號的士司機，收到order後便會設下陷阱嚴懲惡人。他首集已上演狂野時速亡命飛車，打鬥場面更是不在話下，而他在開拍前也找來武術導師進行地獄式特訓，拍攝時也堅持不用替身親自落場。

正如李帝勳之前為劇集受訪時說：「社會上存在很多受盡委屈的人，得不到法律的保護。」這部劇集的復仇劇情，正好讓他們盡吐心中鬱結，觀眾自能感受當中痛快。李絮飾演的檢察官，也因初中時被同學性騷擾而埋下暴力傾向，幾乎每個角色都曾受到不同程度的創傷，控訴的正是社會價值及司法制度長期扭曲。

金義聖領導復仇

彩虹運輸這間為鳴冤者報仇的的士公司，金義聖飾演的創辦人張誠哲本來在富裕家庭長大，後來父母慘遭連環殺手殺害，但兇手卻逍遙法外，令他深信法律未能為他討回公道，要伸張正義就只能運用非常手段。彩虹運輸廣告單張上的「不要死，復仇吧，讓我們幫你」正道出公司宗旨，單張貼在漢江邊的大橋，側寫社會悲歌，只因韓國多年來自殺率高企，不少人就是選擇在漢江投江自盡。

社會不公、弱勢社群遭長期剝削、特權階層橫行已是世間常態，這部劇集正好為民請命發聲。而現實中的金義聖，相信港人亦不會陌生，前年社會運動期間，他多次公開為香港發聲，更發起「#Eye4HK」活動，又特地來港採訪，令不少韓國人關注香港動態，戲裏戲外都有正義一面。

「趙斗淳」引爭議

劇中提及的案件既有轟動韓國社會、令人髮指的重案，也包括防不勝防的性暴力、企業剝削及校園欺凌等常見議題。第一集首播即引爆話題，因彩虹運輸第一個「客人」就是以轟動全韓國、因強姦女童入獄的趙斗淳為藍本，去年趙斗淳刑滿出獄，引發韓國民間不滿，認為刑罰過輕。劇集以他為原型的角色得到應有整治，將他關到地下監獄，大快人心；不過同樣被批評劇情會對受害人造成二次傷害，引起爭議。第二集中表面善心滿載的企業家被揭發殘害剝削勞工，揭露的正是韓國打工仔得不到應有合法保障的殘酷真相。到昨晚播出的第三集，探討校園欺凌問題，李帝勳更走入學校做老師。