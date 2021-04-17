香港演藝學院昨日（16日）舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚10位在表演藝術方面均有傑出成就人士。圈中殿堂級歌手張學友獲頒授榮譽博士，而身為現屆香港電影工作者總會及香港演藝人協會會長的古天樂，以及重返TVB成為首席創意官的王祖藍，則分別獲頒授香港演藝學院榮譽院士。

在讚辭中，校方表揚張學友身為殿堂級歌手，一直致力提攜後輩，同時熱心服務社會，多年來參與不少慈善演出。張學友於1998年被選為香港十大傑出青年，1999 年獲選為世界十大傑出青年。2000年香港十大中文金曲頒獎典禮上獲頒香港樂壇最高榮譽大獎「金針獎」，校方讚揚其在音樂的成就及對社會作出不少貢獻。

另外，校方在頒授榮譽院士時，則讚揚古天樂：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。」讚辭中，亦有提到古天樂多年來熱心推動並支持本地電影發展，近年，亦積極推動亞洲電影業發展，並為本地新導演提供不少執導機會，當中包括《五個小孩的校長》、《逆流大叔》，以及即將上映的《明日戰記》。

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