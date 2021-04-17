31歲陳瀅於2016年與賭王何鴻燊四房兒子何猷亨分手後，翌年她與方力申傳出緋聞，最近又再傳出「陳方戀」疑似翻叮，陳瀅今日在將軍澳出席劇集宣傳活動，自爆人生中拍過四次拖，但第五個尚未出現。

陳瀅今日在將軍澳出席劇集宣傳活動，她提到在新劇中有一幕講起前度男友而涕淚交流的場面，她直言是想着第一個男朋友來演這場戲，當時被初戀情人傷害，包括背叛、漫罵和推撞，「第一個男朋友真係hurt得我幾犀利，有番嗰個感覺容易做得個效果，我都好鍾意佢（初戀情人）嘅，係咪好慘？我覺得好多段關係有拗撬都有呢啲 ，佢又真係唔係一個好初戀。」

談及感情生活，她自爆曾拍過拖四次，問到她前一段分手的男友是誰？陳瀅即笑說：「咪你哋識得嗰啲囉！」至於小方有否再約食飯？她直言：「冇，佢呢排好似忙緊綜藝。」問到誰是第五個男友？陳瀅表示：「第五個係未出現，嚟緊要開工冇時間識人，因為身邊朋友戥我心急，有四個朋友都話要介紹男仔我識，但係我就好怕，我覺得好尷尬。」

此外，同場現身的歐陽震華與馬德鐘被問到友台ViuTV聲勢勁，會否擔心收視？歐陽震華反問：「仲有友台咩？我仲停留喺80年代，只諗到ATV。唔好畀啲無形枷鎖我，都係要睇表現，好似馬德鐘都努力咗好多年至得到視帝。」

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