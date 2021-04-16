的士司機向來不是說笑，不少電影中的的士司機角色狂放暴烈，更是令觀眾難忘。以下三部電影均與的士有關，當年上映時更成為話題作。

《的士司機》永恒經典

馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的1976年電影《的士司機》（Taxi Driver）地位歷久不衰，更是羅拔迪尼路（Robert De Niro）的人生代表作。羅拔迪尼路飾演的Travis曾在越戰中服役，回美國後患上創傷後遺症而經常失眠，更索性轉當夜更的士司機。某次他遇上茱迪科士打（Jodie Foster）飾演的雛妓，為救她逃出火坑而大開殺戒。電影於1976年在康城影展上映，獲金棕櫚獎。

《的士判官》殺衰司機

1993年的這部港產片由邱禮濤執導，黃秋生飾演的主角阿健本是平凡保險代理，與懷孕妻子原本過着簡單平靜生活，怎料妻子臨盆在即時，遇上拒載的的士司機，妻子更慘被拖行不治身亡。阿健在慘劇發生後意志消沉，某次醉酒回家途中更勒死態度差劣的司機，從此化身的士判官，專向無良司機下手。當年報道更指片中部份橋段正是參考羅拔迪尼路在《的士司機》的演出，向他致敬。

《逆權司機》爭取民主

由韓國影帝宋康昊主演、2017年電影《逆權司機》，改編自韓國1980年光州民主運動的真人真事，當年韓國時任總統全斗煥在光州實施軍事鎮壓，血腥屠城。宋康昊飾演的平凡的士司機在機緣巧合下，接載德國記者Jürgen Hinzpeter到光州抗爭現場，幫助他在當地進行採訪，將軍政府暴行公諸於世，揭破軍政府控制下官媒的種種謊言。電影當年更代表韓國出戰奧斯卡，競逐最佳外語片獎項。