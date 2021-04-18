全智賢及崔智友近日先後有新相曝光。
韓國39歲女神全智賢雖然已屬兩子之母，不過她生B後就未有停工，近期就忙於拍攝新劇《智異山》及《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North），同時又密密為代言品牌拍廣告落力搵真銀，非常活躍。昨日女神再有新廣告曝光，為代言的食品品牌展示鬼馬一面，於廣告中表情多多，分別chok甫士扮型及賣萌，獲fans大讚可愛，而且靚樣跟20年前拍攝經典韓片《我的野蠻女友》時一樣。
專心湊女
而經典韓劇《天國的階梯》的45歲女星崔智友，大前年3月突然宣佈做人妻，並於去年5月平安誕女。榮升做媽媽的友姐就專注家庭生活，近日不時在IG分享生活照及湊B日常。今日友姐就公開她抱住愛犬於戶外的花園合照，旁邊有架BB車。雖然愛女今次未有一齊上鏡，不過就看得出友姐帶愛女出街曬太陽享家庭樂，未知照片是否由老公操刀呢？
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