羅志祥（小豬）去年4月，被拍拖9年的舊愛周揚青爆多次偷食，又有愛玩多人運動癖好，更與旗下藝人「蝴蝶姐姐」愷樂有「長期不正當關係」。形象跌到落谷底的小豬隨即被大陸節目《極限挑戰》、《這！就是街舞第二季》等飛起。停工幾乎近一年的小豬，終於等到機會復出，事關官媒央視早前就在電影頻道中播出小豬的舊戲，除小豬外，套戲仲有話中國「打個乞嚏震動地球」的成龍和為撐新疆棉同Converse割席的歐陽娜娜。

從央視的微博中，發現原來在3月底時，就出post表示將會在「CCTV6電影頻道」播出小豬在4年前同成龍、歐陽娜娜合作的電影《機器之血》。根據以往慣例，被大陸封殺的藝人若出現在螢幕上就必定會「被消失」，但今次小豬在戲中的鏡頭沒被剪掉之餘，該條微博更add了小豬名字，加上在央視這種官媒亦能曝光，可見小豬似乎「上水」有望。

而據台灣《蘋果新聞網》指小豬因為未婚，故感情問題不像吸毒違法，故大陸未有明確地表示要封殺他。雖然有些製作單位也想找回小豬，不過因擔心觀眾反應以及未知「上頭」的意思，故仍然沒有人敢搵小豬工作。

其實自小豬爆出醜聞後，有指工作全面叫停的他損失了約2億新台幣（約港幣5,400萬）收入，而潛水期間小豬除不時在網上測試復出反應外，他更假扮清潔工落西門町掃街聽民意，雖然台灣人對他的偷食事件已淡化，但早前他卻力撐新疆棉，搞到被台灣人嘲「裏外不是人」。

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