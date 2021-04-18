韓國女團APRIL早前爆出欺凌事件，23歲前成員李玹珠被爆因遭隊友欺凌而患上恐慌障礙，5年前因企圖自殺而入院，因此才要退團，而APRIL所屬的DSP事務所早前否認欺凌，而且將就散佈虛假事實採取法律行動。

被經理人監視

爆出是非近兩個月後，李玹珠今日凌晨終於在IG發文，親自透露被欺凌一事，表示因為看到事務所發表了與事實不符的聲明，而且站出來替她發聲的朋友及弟弟還被公司提告，加上加害者的父母還傳訊息指摘其父母，讓她忍無可忍，決定勇敢站出來說話。

李玹珠透露由2014年當練習生時就開始被欺凌，一直持續到2016年退團：「當時才17歲的我在宿舍生活，為出道做準備，在無可依靠的地方與加害者們一起度過24小時。」後來向父母訴苦，沒想到向公司反映後，公司高層卻經常指摘她，而加害者得知這些事後，更是變本加厲，就連打電話給父母也要被經理人監視。

遭停工雪藏

李玹珠表示：「在那3年內不斷被暴行、惡言、辱罵、人身攻擊等折磨。」承受極大痛苦的她一度選擇輕生，但事後成員依然沒有歉意。李玹珠表示因為公司單方面中斷了她所有的工作，取消了工作行程，並且不願與她解約，所以她決定提告：「希望4月接下來的時間內，閱讀這篇發文的各位和我都能感到幸福與溫暖，謝謝。」

舊隊友否認指控

APRIL的睿娜及采媛隨後就發文反駁李玹珠的指控，睿娜今日凌晨在IG發長文，表示：「這段時間我們經歷了很多，朝住同一個目標前進，雖然大家都很累很想放棄，但是成員們都咬緊牙關堅持了7年。」睿娜指出：「但是我覺得那個成員一直在排斥我們，將發生在所有人身上的事情中，只把自己當成受害者，並在偶然的情況之下，也將我們當成加害者。」睿娜又表示：「7年的時間因為虛假的指控，一瞬間變成了沒有意義的時間，真的感到很心痛。」她又強調，排擠、孤立等控訴都不是事實。

心理狀態不成熟

而采媛亦發文否認欺凌，又指當時為了照顧李玹珠，經常跟李玹珠母親聯絡，又表示：「有良心的話應該要記得。」采媛表示，她們出道時年紀都很小，心理狀態不夠成熟，精神上承受很大的壓力，並不只是她一個人痛苦，而是所有人都曾經歷。

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