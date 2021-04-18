ViuTV在九展舉行《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，是該台第一張樂壇成績表，無論歌迷及觀眾都期待已久，甚至連TVB亦都變陣，暫停一集《勁歌金曲》，並將不討好的節目《開心大綜藝》延長至兩小時迎戰。

今晚ViuTV頒獎禮有不少後生一輩歌手支持，除了自家鎮台之寶MIRROR，SONY、寰亞、華納、環球、英皇都有派歌手出席，但英皇最人丁單薄，暫時得泳兒一個。全晚總共頒20個獎，包括網上一人一票選出的年度之歌。頒獎禮一開始以Chill Club年度歌曲廿強改編的Medley打頭炮，炒熱氣氛。

2150 Dear Jane、艾粒、C Allstar、MIRROR四隊組合互相唱對方歌曲，令全場high爆，台下觀眾企起身聽歌。休息後，頒年度組合，Dear Jane得到銅獎、RubberBand得銀獎，組合金獎由ViuTV皇牌MIRROR順利得到，得票數為29,778，總票數是79,791。

2138 ViuTV安排今年新人先後唱歌表演唱功，全部新人上台後再頒發年度新人獎，由Jer大熱贏得。新人獎投票總人數是76,743票，Jer有32,492票，接近一半票數。林家謙贏得年度唱作人，是他今晚第4個項，年度唱作人總投票80,027票，林家謙得票31,457。Dear Jane奪得在台上說：「今日淨係諗住表演，冇諗過攞獎，今日玩得好開心，其實香港音樂最需要唔同平台支持大家，多謝投票朋友，我哋好簡單，只係識玩音樂，你哋肯聽已經足夠。」阿Tim還在鏡頭前向家中女兒講Hello。

2110 年初幾個頒獎禮後有網民批評廣東歌已死，ViuTV安排演出環節回應樂壇未死，包括有吳林峰、葉巧林、黃妍、Jace、洪嘉豪、姜濤及樂壇已死合唱團大合唱。之後頒發四個幕後獎項，包括林家謙得到年度作曲人、年度編曲，Ｗyman得到年度填詞人、Edward Chan得到年度監製。

2058 Jer《迴光物語》成為第7首十大歌曲，是第二位MIRROR成員得獎。Gin Lee《幸福門》是第8首得獎歌曲。之後再由Anson Kong及Ian的《蝸牛》合唱版拿下第9首，Ian得獎時說：「呢首歌本身係寫畀佢，時間交返畀佢。」AK多謝Ian合唱。林家謙《一人之境》得到最後一個席位。

20:40 MIRROR《IGNITED》得到第三首十大歌曲，MIRROR全隊上台，由隊長Lokman代表領獎。之後分別有鄭中基《My Only One》及泳兒《溝渠暢泳》得獎，泳兒激動落淚。人氣王姜濤亦憑《愛情簽證申請》得一席位，並由女fans頒獎，宣佈得獎時，台下叫聲雷動。

20:21 首個頒發的獎項是第一首Chill Club年度十大歌曲，得獎者是許廷鏗的《無力感》，Jace《天生二品》拿下另一個十大歌曲獎項。不過得獎者未獲安排唱得獎歌，主持Thor解釋：「人人樂壇，唔係淨係得獎歌手可以演出，今晚有唔同環節，做到音樂先係第一。」

20:00 頒獎禮開始，由Joey Tang、Jer、林二汶、senza acappella等唱出Chill Club年度歌曲廿強改編的Medley。MIRROR在Medley後半段出場，先由姜濤獨自唱《愛情凡簽證申請》，之後MIRROR再全隊出場唱《IGNITED》。

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