曾參演《武狀元蘇乞兒》及《黑社會》等電影的資深藝員王鍾，日前病逝，終年74歲，喪禮將於後日（20日）於紅磡寰宇殯儀館設靈，翌日出殯。其表弟姜大衞向傳媒透露從朋友口中得知對方逝世，可惜未能聯絡到對方的家人。

就王鍾病逝一事，《蘋果》向香港電影工作者總會發言人田啟文求證，他以短訊回覆稱：「病情不清楚，只知佢入院一個月，同佢不算熟，因鍾哥為人低調。」

由武師做起

生於1947年的王鍾，原名姜佩君，因自幼喪父，故他與胞弟、演員王青（大口青，原名姜佩清）隨母親投靠外祖父，並於外祖父成立的「王家班雜技團」中表演餬口。其後他們來港發展，兩兄弟先後加入邵氏電影公司，先做武師，後來被發掘做演員，轉戰幕前。

王鍾活躍於1970至1980年代，他為麗的電視（亞洲電視前身）主演過以警匪為題材的《大丈夫》、《大控訴》等劇集。除了電視，王鍾於1980年他自編自導自演電影《金手指》，走上執導之路，由於他在片中開創了香港電影裏警匪題材寫實風的先河，又在劇情中大膽描寫普通市民成為警方臥底潛伏進犯罪集團協助警方查案，令他獲喻為「警匪片導演祖師」，更有指他的拍攝風格影響了李修賢後期的電影作品《公僕》和《皇家飯》等。影視兩樓的王鍾因在1981年因批評「高薪無號召」而遭電視台解約，此後，王鍾專注向大銀幕發展。

王鍾在電影界的發展比電視劇界更輝煌，他另執導過《流氓公僕》、《老虎出監》、《長短腳之戀》等，與周潤發等大卡士演員合作。王鍾於1990年代淡出娛樂圈，有消息指他移居澳洲，近年回流返港；他對曾在2005年的《黑社會》中演出，他客串灣仔話事人「吹雞」。

姜大衞向傳媒表示，自己也是從朋友口中得知表哥逝世的消息，但由於已失聯數十年，故暫時未能聯絡到對方的家人。他又指自己兒時與王鍾感情不俗，更是住在樓上樓下的鄰居，不時一起玩耍。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！