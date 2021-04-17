見到潘燦良，叫他一聲「燦哥」，大家都習慣這樣稱呼他的。他說：「你哋叫我阿燦得㗎喇！」

「阿燦」，還有多少人記得和知道，就是廖偉雄在《狂潮》狂食漢堡包的新移民代表？眼前的這位阿燦，穿上西裝外套配上一頭貼盪髮型，臉上架了圓框鏡，潘燦良溫文爾雅，比54歲之齡更顯年輕。

燦仔是正宗香港屋邨仔，那個只要你肯努力就有出路的獅子山下年代，他考了四次才考入演藝，畢業後在香港話劇團留守了21年，雖在劇場界早負盛名多次獲獎，但大眾最記得他是「蘇玉華男朋友」。

男人40後才由《來生不做香港人》和《逆流大叔》人所共知，中年大叔的逆襲才真正發光，「好多嘢都係上天安排，我會唔會變成一個大明星，我都過緊一啲同我以往唔係相差得好遠嘅生活。」

潘燦良相信性格決定命運，「我本身性格偏向穩定型但內裏都有一定野心。」說來不慍不火，潘燦良是個真演員，劇場人有劇場人的氣場。都是叫他燦哥貼切！

撰文：文嘉龍

隔咗咁耐見返觀眾

月尾公演的《聖荷西謀殺案》，一樣的劇本，不一樣的演員，多年前早上演過的舞台劇，去年再有電影版，今次全新班底上陣，劇場界老手潘燦良遇上第一次演出舞台劇的田蕊妮。潘燦良說，自己縱有多年演出經驗，每次踏上台板都是新挑戰，何況算一算日子，今次是他有史以來相隔最久再上台的一次。

原因不用多說，因為疫情，講完。生於舞台的潘燦良，劇場人最享受和在乎的，是觀眾。「上台演出對我來講，完全唔係一件陌生事，唔係話可以上台就好興奮，而係可以同觀眾見面。我諗雀躍嘅心情就係隔咗咁耐之後，再次見返觀眾。」

最近潘燦良的心情應該更感雀躍，因為他和老婆蘇玉華合組的「Project Roundabout」團隊，去年找來12個劇目舉行《不日上演》抗疫讀戲劇場，以助停工同業有工開，近日被國際演藝評論家協會頒發「特別表揚獎」予以肯定。「我諗全世界都面對同一個困境，舞台環境實在太困難，電影電視，你做完個檢測你都可以繼續匿埋喺間房繼續拍，但係舞台要見觀眾，根本成件事就唔完整。當劇院閂咗之後大家就真係冇嘢做，唔只演出，有好多戲劇教育、社區演出、學校巡迴演出，其實成個戲劇行業可以講係完全冇出路。」

潘燦良自己攞錢開讀戲劇場讓同業有工開，幸得另外三個有心單位出錢，《不日上演》才可以由4個劇目演到12個，去年3月籌劃、6月完成，最終有179個同業參與。潘燦良說，總算叫做出點綿力。疫境之下，自己劇場自己救，相信政府，唔怕！

「我哋見到政府幫到業界啲政策，實在有太多漏洞，有好多人嗰7,500蚊（補貼），申請咗3個月都未攞到，有啲半年之後先攞到，甚至乎有好多條件限制底下攞唔到，再者嗰7,500蚊可以有幾大作用呢？所以你見到好多人走咗去送外賣、去搬貨、走去做sales！我覺得正常，當你個行業出現咗問題，你就需要去用另一種方式謀生，不過另一個擔心係當疫情好轉，好多人已經喪失咗根本工作機會，佢哋返唔到嚟，呢個行業嘅人才就會冇咗！」政府的小恩小惠，多謝晒！

小宇宙自然會發揮

疫情之下，演藝人停工的常態，潘燦良自言算幸運，「當然工作上真係停咗一段時間，舊年由我做完《親親麗南》，差唔多去到冬季頭先有一啲電影工作，中間可能真係做得一兩日嘢，全世界大家都係咁樣，但係我比較幸運唔係有咁大壓力，所以輕輕度過咗！」

潘燦良很愛舞台很愛演出，自小不愛讀書成績差，中五畢業後考了四次才成功考入演藝學院，其間做過文職當過跟車，難得考入演藝，他知道要比一般人更加發奮用功。讀書年代不甚起眼的學生，找到自己喜歡的專長之時，潘燦良在藝演學院找到屬於自己的舞台。「你搵到一樣自己好鍾意做嘅嘢，你嘅小宇宙自然會發揮出來。」英文不叻的他，當年在演藝有個笑話，「我哋嗰陣接觸好多外國劇本係英文，我本身英文真係麻麻哋，非常之有限，但係當你有熱情，你咪會揸住本字典一路查一路睇囉，慢慢你就會有動力想去知多啲。當時我哋班入面有個笑話，因為我哋有外國人老師，講完之後，大家都會問，阿燦你明唔明呀，阿燦明，即係所有人都明啦！」

當年的17個同班同學，畢業後投考香港話劇團，結果只得兩人成功取錄，就是他和當時仍未成為女友的蘇玉華。《我和春天有個約會》之後，蘇玉華入了無綫，潘燦良留守香港話劇團，一待21年。他說，性格使然，留在劇團安安穩穩，「《春天》之後好多人都成名離開劇團，譬如劉雅麗、蘇玉華，我留返喺劇場比較適合自己。我諗最關鍵一次係《南海十三郎》男配角提名金馬獎、金像獎，嗰時有諗過如果攞到獎，係咪都有唔同發展呢，最終冇得到獎項，我回想如果當時得到獎項，可能都會決心離開劇團去做第二啲嘢，可能機緣問題，所以一路留返喺劇團做到離開。」

在香港話劇團的21年，固定月薪制，潘燦良說很幸運，「我哋出月薪好好㗎，冇幾多個演員係可以出月薪，仲有醫療後尾有MPF，所以我唔覺得有乜好困難喺我面前出現，但會遇上一啲心理關口，點解我唔可以做多啲重要角色。其實我唔做都得㗎，月薪定咗，我繼續行行企企都有月薪，但係你對自己有追求希望更好，你就會覺得有啲挫敗，係咪應該辭職唔做，慢慢就會有唔同機會突然間走埋嚟，突然間有一套戲會揀咗你去做主角，已經好滿足，因為人工就一定攞咁多㗎啦，加埋工作上能夠有發揮，仲有乜嘢愁呢！」

到了2012年，潘燦良覺得夠了，毅然辭去香港話劇團一職，「我唔係因為港視想搵我拍嘢而我離開劇團，只係一個機緣。我覺得喺一個地方工作咗咁耐時間，我覺得已經夠，我覺得應該停一停。我哋嗰時係每年續約，我完咗個合約，我唔想再做。當時都有同蘇玉華傾吓，佢話好呀，照自己感覺去決定囉，所以就完咗合作關係。冇㗎，諗住過多半年之後冇得食，先再搵返啲嘢做啦，真係唔掂可能走去七仔賣嘢都得啩！」

大家性格一種互補

當然不用到七仔打工，啱啱遇着剛剛，機會自然來。潘燦良仍然記得，港視《來生不做香港人》的總導演打電話給他時，說想找他和張可頤合作，他還跟對方說：「吓？你知唔知我係邊個㗎？搵我同Maggie合作？」當然，《來生》之後的故事，大眾都知道潘燦良更多。

決心一試冇妨，一句why not就向前衝了，「我覺得就算我唔喺香港話劇團都好啦，外圍做freelance我諗都可以喺劇團有工作啩，未必係一件令我擔心嘅事，我覺得應該要畀自己一個break，咁啱遇上咗港視。我記得總導演搵我嘅時候，我都問佢，你知唔知我得唔得㗎，但係佢好大膽，我又OK喎，why not，試吓囉，做咗之後慢慢越來越多人接觸我去做其他唔同嘢！」

以往潘燦良是「蘇玉華的男朋友」，現在獨當一面做自己。他和蘇玉華是1988年的演藝同班同學，相識八年後才正式在舞台劇《人間有情》定情，「呢啲真係際遇問題，冇得決定幾時一齊，亦都冇得決定幾時唔一齊，就算嗰時一齊咗，亦都唔可以肯定係咪咁長時間都可以好好，呢啲真係緣份。」拍拖24年，兩人去年註冊結婚，亂世之下給對方一個名份，「我哋大家都覺得呢段關係好穩定，好滿足大家生活習慣，係咪一定需要形式上去做呢？我哋唔否定會做，只不過有時佢工作忙，我得閒，有時我工作忙，佢又得閒，咁啱舊年大家都真係得閒，似乎係一個好好時候喎！擺酒就未諗到，𠵱家四個人食飯都做唔到啲咩，我哋唔係一啲大陣仗嘅人，可能屋企人食餐飯，因為雙方屋企人到𠵱家都未能夠一齊出嚟食飯！」

潘燦良說，他和蘇玉華性格一凹一凸互補。「我唔係話求安逸，而係我相對來講比較穩陣，佢比較鍾意自由啲刺激啲，大家性格就係一種互補囉！鬧交拗撬或者意見唔同，情侶夫妻都好肯定會出現，可能家庭上一啲瑣碎事，條毛巾要掛呢邊定嗰邊，可能都拗餐死，好正常！去到工作上面就更加有唔同意見，呢個意見唔相同，亦都係令到大家進步嘅一個好方法！」

老婆被指「太黃」飛出港台《鏗鏘說》主持，心情可有影響？潘燦良說：「完全冇影響！真係要講清楚啲，佢唔係冇得做，係根本得兩集啫！《鏗鏘說》團隊舊年已經approach佢，佢其實一路都唔想做，咁啱提出咗一啲嘉賓名字，佢好想去見識吓做杜Sir（杜琪峯）、曹星如，佢覺得好有興趣去做！唔係冇得做囉，而係根本佢只係做呢兩個就完！」

【後記】走唔走

潘燦良當年有「劇團王子」之稱，他靦腆一笑，「我唔覺得呢個稱呼好合適，好畀面有咗呢一個咁美麗嘅叫法！」

問潘燦良人人都話要走，他走定留？「我每兩個禮拜就聽到有朋友或者親戚話要走，甚至走咗！我都有諗過，不如離開去第二度生活，首先阿蘇就好清楚唔想離開，因為香港係自己屋企，所以佢好快好清楚要留喺香港！唔通佢留喺香港，我走咩，冇可能！再者去第二度都係生活，喺呢度都係生活，其實留喺度生活都需要好大勇氣㗎，我哋最後決定留喺度，唔係決定，因為我哋冇決定過走！你去到第二度又係要面對新生活，我哋𠵱家都面對緊新生活啦，不如用呢個勇氣去面對𠵱家嘅新生活啦！」

王子變大叔，逆流而上。

化妝：LUMAKEUP.ME

髮型：Ray Mork@AdmiX Hair Styling

場地提供：囍公館