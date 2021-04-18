台灣男星柯震東與台灣女藝人李毓芬分手3年後，一直聲稱單身的他，最近被爆追求庾澄慶（哈林）外甥女愷愷，知道對方經常去做Gym便日日跑到健身中心，不過日前他卻被台灣《蘋果新聞網》發現，跟29歲的前天氣女郎妞妞（趙靜儀）逛街吃火鍋，雖然沒有親密舉動，但兩人外表也算登對。

還有兩個月便踏入30歲的柯震東，近年的事業發展沒多大起色，但無礙他媾女志向，日前才被爆料跟愷愷在健身中心打情罵俏，事後經理人急澄清二人是認識十年的朋友，近日又被目擊與曾跟前棒棒堂成員謝富丞傳緋聞的妞妞約會。當晚約7時，柯震東身穿黑色潮服，頸上掛着電子煙邊行邊吸，與妞妞在街上閒逛時，眼神不時橫掃四周，非常警惕，之後二人再與一名男子會合，妞妞與他前後腳行時，柯震東頻頻回頭望妞妞。

柯震東一行三人去到火鍋店，等入房時他與妞妞在門口有說有笑，舉動頗為親暱，約會心情看來不錯。對於和妞妞約會，柯震東經理人回應只是朋友聚餐，身邊還有其他朋友同行，「不要把他身邊的女性友人都寫成好像女朋友。」

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